Damiano David querela un fan: “Gli ho scritto e gli ho detto che lo denuncio”

Damiano David – a distanza di un paio di mesi dalla fine della sua storia con Giorgia Soleri e da quel video che lo ha visto limonare in discoteca con Martina Taglienti – ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. Lo ha fatto ai microfoni di Passa Dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli.

“La storia con Giorgia [Soleri, ndr] è stata una parte molto importante della mia crescita. Perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stato fondamentale”.

Proprio in merito a quel famoso video, Damiano David ha dichiarato che sporgerà denuncia (!).

“Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare. Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio”.

Un personaggio famoso come Damiano David che denuncia un fan che divulga online un video girato in un locale pubblico? In che senso?