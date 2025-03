DAMIANO DAVID “PICCOLE PAURE DIVERTENTI”: In uscita il 16 maggio il suo album solista

“FUNNY little FEARS” è il debutto solista di DAMIANO DAVID, in uscita il 16 maggio, composto da 14 brani. Il progetto è iniziato con la traccia teatrale “Silverlines” (prodotta da Labrinth), seguita dall’energica “Born With a Broken Heart” e dall’intensa “Next Summer”. Questi singoli, differenti tra loro, mostrano la versatilità dell’artista e offrono un assaggio dell’album.

La tracklist include: 1. VOICES, 2. NEXT SUMMER, 3. ZOMBIE LADIE, 4. THE BRUISE, 5. SICK OF MYSELF, 6. ANGEL, 7. TANGO, 8. BORN WITH A BROKEN HEART, 9. TANGERINE, 10. MARS, 11. THE FIRST TIME, 12. PERFECT LIFE, 13. SILVERLINES, 14. SOLITUDE (No One Understands Me).

Il tour promozionale di DAMIANO include date in vari paesi, tutti sold out in molte delle città. Gli appuntamenti iniziano l’11 settembre a Varsavia, continuando in diverse località come Berlino, Amsterdam, e Barcellona. In Italia, si esibirà a Milano il 7 ottobre e a Roma il 11 e 12 ottobre. Vi sono anche molti concerti programmati in Australia, Giappone, Brasile, Cile, Argentina, Colombia e Stati Uniti, con date praticamente esaurite.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, sono disponibili i link sui social ufficiali di DAMIANO DAVID, inclusi Instagram, X, e TikTok.