Damiano David in puntata inaugurale della nuova stagione di Che Tempo Che Fa

Damiano David sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di “Che Tempo Che Fa”, in onda domenica 6 ottobre 2024 alle 19:30 su NOVE e in streaming su discovery+. Durante il programma, il cantautore presenterà in anteprima il suo primo brano da solista intitolato “Silverlines”, realizzato in collaborazione con il noto cantautore e produttore inglese Labrinth. La canzone è stata distribuita in tutto il mondo il 27 settembre ed è il primo passo di un progetto solista che permetterà a Damiano di esprimere una parte più personale e intima di sé.

Damiano ha descritto “Silverlines” come una “lettera di speranza verso il futuro”, rivelando che è stata una delle prime canzoni registrate per questo nuovo progetto. In riflessione, ha affermato di essere in un stato d’animo simile a quello evocato dalla canzone, sottolineando la sua spontaneità nel scegliere questo brano come inizio di un nuovo capitolo artistico. La canzone è caratterizzata da un forte impianto musicale e stilistico di natura cinematografica, che mette in risalto sia la potenza della sua voce sia un testo intimo e poetico, ricco di immagini e sensazioni, sostenuto dalla produzione di Labrinth.

Il video di “Silverlines”, diretto dal duo Nono + Rodrigo, trasmette un’energia visiva audace e dinamica che si allinea perfettamente con la narrazione del brano. La rappresentazione visiva segue Damiano mentre si muove attraverso paesaggi onirici e colti in primi piani ravvicinati, creando un’esperienza coinvolgente per lo spettatore. Una delle frasi più significative del video è “Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato”, culminando con la dichiarazione “oggi è il primo giorno della mia vita”.

Per non perdere l’anteprima di “Silverlines” e per seguire il dialogo di Damiano durante il programma, gli spettatori sono invitati a sintonizzarsi su “Che Tempo Che Fa”, dove il cantautore condividerà il suo viaggio musicale e personale.

Per ulteriori aggiornamenti e contenuti, è possibile seguire Damiano sui social media come Instagram, X e TikTok.