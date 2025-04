Damiano David in imbarazzo in TV spagnola per domande intime

Dopo un soggiorno in Germania, Damiano David, frontman dei Maneskin, è volato in Spagna per promuovere il suo nuovo singolo da solista, partecipando al talk show “La Revuelta” con David Broncano. Durante l’intervista, Damiano ha risposto a domande particolari e si è divertito con giochi e scherzi. In un momento imbarazzante, Broncano ha chiesto a Damiano quanti “punti” avesse accumulato negli ultimi 30 giorni in un contesto intimo. Inizialmente colto di sorpresa, Damiano ha cercato di eludere la domanda, affermando di essere felice con la sua fidanzata. Broncano, però, ha insistito, volendo dettagli specifici. Alla fine, Damiano ha lanciato un numero, riferendosi a 25 punti, ma insinuando che ciò fosse ottenuto senza l’aiuto della sua compagna Dove Cameron.

Intanto, Dove Cameron ha elogiato Damiano, descrivendo il loro incontro agli MTV VMA e il suo iniziale timore di non piacerli. Ha condiviso che la loro relazione, ora da un anno e mezzo, è la più felice e sana che abbia mai avuto. Ha sottolineato la gentilezza, il rispetto e i valori di Damiano, che le permette di esprimersi e di prendere il posto che merita. Inoltre, ha rivelato che lui le ha insegnato a cucinare, citando il suo risotto alla zucca come eccezionale. La coppia sembra quindi godere di una relazione solida e amorevole, contrariamente alle esperienze passate di Dove.