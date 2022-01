Ormai Damiano David e Giorgia Soleri sono usciti allo scoperto da tempo e la loro storia procede a gonfie vele (almeno pubblicamente). Oggi però Dagospia ha sganciato una bomba proprio su questa coppia. Sembra infatti che il leader dei Maneskin e la compagna stiano attraversando un momento di crisi: “Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra Damiano David, leader dei Maneskin, e la fidanzata Giorgia Soleri. Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo italiano“.

Quali potrebbero essere queste “uscite” di qui parla il noto sito di attualità? Secondo alcuni fan dei Maneskin questo rumor avrebbe a che fare con una polemica che ha travolto Giorgia Soleri (che ha fatto coming out) qualche giorno fa. Su Twitter infatti sono circolati gli screenshot di vecchi post in cui la ragazza scriveva cose ai limiti del razzismo. Proprio per questo motivo la Soleri si è scusata con tutte le persone che la seguono.

I’m extremely sorry.

Many people sent me a few post where I used racist slurs and cultural appropriation.

I’m sorry to have offended, hurt, and triggered people.

I can only thank those of you who are holding me accountable for the horrible things I wrote –

— SOLE ✨ (@giorgiasoleri) January 10, 2022