DAMIANO DAVID: il singolo inedito ‘Next Summer’

Dopo l’interpretazione di “Felicità” di Lucio Dalla e l’esibizione di “Born With a Broken Heart” al Festival di Sanremo, Damiano David ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Next Summer”, disponibile dal 28 febbraio. Questo brano segue “Born With a Broken Heart” e “Silverlines”, segnando il proseguimento del suo percorso solista. Recentemente, l’artista ha anche pubblicato su Spotify una versione di “Nothing Breaks Like A Heart” di Mark Ronson ft. Miley Cyrus, in occasione di San Valentino.

A un primo ascolto, “Next Summer” parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Tuttavia, a un livello più profondo, il brano offre una riflessione più ampia, descrivendo una metafora della vita e di come a volte possiamo sentirci prigionieri delle nostre paure e insicurezze. Secondo Damiano David, è un richiamo alla nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali.

Con “Next Summer”, Damiano continua il suo progetto musicale da solista, arricchendo il suo repertorio. Sul fronte dei concerti, ha annunciato diverse date in Europa, Sud America, Giappone e Stati Uniti, molte delle quali già sold out. Le tappe includono città come Varsavia, Berlino, Amsterdam e Milano.

Inoltre, è previsto un concerto a Roma e diverse date in Canada e Stati Uniti, tutte con grande richiesta di biglietti. La sua musica continua a raccogliere consensi e ad attirare un pubblico sempre crescente sui vari social media e piattaforme musicali.