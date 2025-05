DAMIANO DAVID: il nuovo “Voices” per conquistare il pop globale

Con “Voices”, brano d’apertura del suo album solista “Funny Little Fears”, Damiano David si presenta in una nuova veste, lontana dal glamour dei Måneskin. La sua carriera solista si define attraverso una scrittura emotiva e una produzione curata, mirando a un pubblico ampio e transgenerazionale. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è stato annunciato sui social media dell’artista e accompagnato da una performance live ai VEVO Studios.

L’arrangiamento, caratterizzato da una base elettronica malinconica, supporta un testo intimo e quasi confessionale. La canzone si configura come una pop ballad contemporanea, progettata per risuonare nelle playlist globali, mantenendo comunque una tensione autentica e personale. Damiano ha spiegato che “Voices” rappresenta la sua battaglia interiore per ritrovare se stesso. Ha descritto “Funny Little Fears” come un diario emotivo dell’ultimo anno, dove la scrittura l’ha aiutato a superare blocchi e ansie, rivelando un lato tanto personale quanto musicale.

L’album è composto da 14 brani, iniziando con “Silverlines” e proseguendo con “Born With a Broken Heart” e “Next Summer”. La tracklist include: “VOICES”, “NEXT SUMMER”, “ZOMBIE LADY”, “THE BRUISE”, “SICK OF MYSELF”, “ANGEL”, “TANGO”, “BORN WITH A BROKEN HEART”, “TANGERINE”, “MARS”, “THE FIRST TIME”, “PERFECT LIFE”, “SILVERLINES”, “SOLITUDE (No One Understands Me)”.

Il tour previsto nel 2025 include festival in diverse città del mondo, come Seoul, Manchester, Lisbona e Montreal, e una grande tournée attraverso Europa, Australia e America.