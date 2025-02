DAMIANO DAVID: il nuovo singolo ‘Next Summer’ – Scopri il video!

NEXT SUMMER è il nuovo singolo di Damiano David, annunciato con un teaser sui social. Nel messaggio, Damiano esplora il tema del cambiamento e della vulnerabilità, descrivendo come la mente possa diventare una prigione a causa di paure e insicurezze. Affrontare queste emozioni è considerato un atto di coraggio e l’accettazione di sé un importante passo verso la libertà.

La canzone, a un primo ascolto, parla di un amore giovanile e di una storia d’amore estiva non corrisposta, ma su un piano più profondo, rappresenta una riflessione sulla vita e sulle prigioni che ci costruiamo da soli. Le incertezze e le paure ci impediscono di vedere le opportunità ed esperienze che si presentano ai momenti cruciali.

Il video che accompagna il brano è molto intenso, ambientato in un carcere e caratterizzato da momenti di tensione alternati a scene di tenerezza e poesia. Questo ambiente simboleggia la prigione mentale che ciascuno affronta, mostrando che le limitazioni non provengono necessariamente dall’esterno, ma derivano dai pensieri e dalle preoccupazioni personali.

Inoltre, Damiano ha in programma una serie di concerti in varie città del mondo, molti dei quali sono già sold out. Le date includono importanti città europee come Berlino, Amsterdam, Barcellona e Roma, prima di proseguire verso l’Australia, il Giappone, il Brasile e altri paesi. I biglietti sono disponibili online per le date non sold out.