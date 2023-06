Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati, l’annuncio

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati, è ufficiale.

A darne l’annuncio è stato il cantante dei Maneskin via Instagram condividendo una nota scritta di getto sul proprio smartphone. “Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno” è stato costretto a scrivere.

Lo ha fatto perché da ore sta circolando su TikTok un video in cui lo si vede chiaramente baciare un’altra ragazza in discoteca ed è subito scattato il corna alert. Per questo motivo Damiano David ha voluto fare questa precisazione:

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

Ecco il video incriminato:

ma in che senso damiano dei maneskin sta limonando un’altra in discoteca aooo diteci di + su questo corna gate pic.twitter.com/DEfjda7DlU — 🌙 (@mrsincoerenza) June 8, 2023

È finita la storia tra Damiano David e Giorgia Soleri. Lo annuncia il cantante su Instagram dopo che nelle scorse ore è uscito un video in cui lui bacia un’altra ragazza in discoteca. pic.twitter.com/aS3gjxIalQ — Trash Italiano (@trash_italiano) June 8, 2023

Damiano David e Giorgia Soleri, nessuna crisi prima della rottura

La rottura fra i due è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dato che i media non avevano odorato nessuna crisi fra i due. Lei, reduce da Pechino Express, durante tutta la messa in onda del programma ha sempre avuto il supporto del cantante, sia privatamente che pubblicamente.

I loro cuori ora sono di nuovo liberi e sembrerebbero essere entrambi su piazza, a meno che il limone dato in discoteca alla biondina non significhi qualcosa in più per Damiano. Nel dubbio la Soleri è apertamente bisessuale, quindi ragazze e ragazzi che avete una crush per lei: fatevi avanti.