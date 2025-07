Damiano David domina la musica italiana all’estero nel 2025

Nel panorama musicale internazionale, il 2025 segna un anno di svolta per gli artisti italiani. Spotify, in collaborazione con Billboard Italia, ha pubblicato la “Global Impact List Italy 2025”, una classifica che evidenzia le 30 canzoni italiane più ascoltate a livello globale.

Dominatore della lista è Damiano David, il vocalist dei Måneskin, che conquista la scena con ben otto brani in classifica. Questa performance sottolinea la sua affermazione come artista solista di riferimento nel panorama musicale. Tra i suoi successi, spiccano: “Next Summer” al primo posto, seguito da “The First Time” in seconda posizione. Inoltre, altre sue canzoni come “Nothing Breaks Like a Heart – Spotify Singles”, “Zombie Lady” e “Voices” si posizionano rispettivamente al quarto, nono e decimo posto. David dimostra così di essere un vero protagonista della musica italiana nel contesto internazionale.

Oltre a lui, la classifica include nomi noti come Anyma, che è presente con sei tracce frutto di collaborazioni con artisti internazionali, e Gabry Ponte, con tre brani nel genere dance. Anche Fedez, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro e Ludovico Einaudi rappresentano l’eclettismo della musica italiana, offrendo una varietà di generi che va dalla dance all’alternative pop.

Questi dati evidenziano la crescente internazionalizzazione della musica italiana, frutto di produzioni curate e collaborazioni strategiche, confermando il talento e la versatilità degli artisti italiani nel panorama globale.