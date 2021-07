Prima o poi tocca a tutti e questa volta in mezzo alla bufera social c’è finito Damiano David. Il cantante dei Maneskin travolto da una polemica si è scusato con un lungo messaggio affidato a Twitter (dove sono volate accuse pesanti nei suoi confronti).

Tutto è nato durante un live a Berlino di qualche giorno fa, quando Damiano ha cantato Blackskinhead di Kanye West. Kanye in un verso della canzone dice ‘stop all that coon s**t (Black)‘. E il problema è proprio la parola ‘coon’, che pare sia un termine utilizzato in passato per denigrare le persone nere negli stati del sud in USA. Per questo motivo il cantante dei Maneskin si è beccato del razzista e ha deciso di chiedere scusa pubblicamente.

Il post di scuse di Damiano David.

“Ho appena visto cos’è successo e voglio scusarmi profondamente per lo slur che ho cantato nella canzone di Kanye qualche mese fa. Ho cambiato il resto del testo perché non volevo risultate offensivo. Non sapevo il significato di questa parola e non avrei mai detto qualcosa del genere intenzionalmente. So che ciò che ho fatto è sbagliato e mi voglio scusare con tutti voi. Avrei dovuto informarmi meglio su ciò che stavo cantando. Grazie per avermi fatto notare lo sbaglio. – ha concluso Damiano David – Ci scusiamo se abbiamo ferito o mancato di rispetto a qualcuno. Questa sarà una lezione per il futuro e faremo il nostro meglio per istruirci”.

Un gran signore, delle scuse perfette. Un po’ meno signori quelli che hanno offeso il leader dei Maneskin per qualcosa di cui nemmeno lui conosceva il significato.

@ persone confuse per le scuse di Damiano dei Maneskin In concerto hanno fatto la cover di Blackskinhead di Kanye West, non censurando però questa parola (che credo abbia lo stesso retaggio della n-word) pic.twitter.com/ZOesmhNmUj — Davide (@HuertDeAuteuil) July 19, 2021