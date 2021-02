Prima o poi doveva succedere, Damiano Carrara si sposa (e non con uno di noi). Il conduttore di Cake Star pare che convolerà a nozze con la sua fidanzata a giugno. Secondo quello che ha rivelato Santo Pirrotta a Ogni Mattina, il bellissimo chef toscano avrebbe già organizzato tutti i dettagli del suo matrimonio.

“Questa è una notizia molto dolce in tutti i sensi e parlo di Damiano Carrara. Lui è molto amato dalle fan e lui nasconde la sua vita privata. Si è scoperto però che ha una fidanzata, ma adesso sposa. O meglio, a fine giugno ci sarà l’evento. Le nozze saranno a Lucca perché lui è toscano. Anche la fidanzata è lucchese. La torta però non la farà lui, ma sarà realizzata dal collega e amico Ernst Knam. Loro sono amici e quindi ci sta.

Il rumor è stato confermato anche dal Corriere: “Le nozze di Carrara avverranno a giugno in Toscana, precisamente a Lucca. Gli inviti sono già partiti e, in alcuni casi, anche già arrivati agli invitati. Il volto di Bake Off è prontissimo“.

Damiano Carrara si sposa: la reazione delle fan.

