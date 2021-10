Damiano Carrara è davvero il re della pasticceria made in Italy, dopo i programmi su Real Time e Food Network e i tre locali di successo in USA, il bel toscano è tornato alle origini ed ha aperto anche un atelier pasticceria nella sua Lucca. Per l’occasione il pasticcere ha rilasciato una bella intervista a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano nella quale ha svelato anche alcuni segreti delle sue clienti più famose. Se le Kardashian ordinano soltanto centrifugati, Britney Spears preferisce il cappuccino. Sembra anche che la principessa del pop rubi una rosa ogni volta che va a trovare Damiano Carrara.

“Il terzo locale l’abbiamo aperto in pieno lockdown ed è stato un azzardo. In America oggi siamo a più di 80 dipendenti, in Italia altri 13. Tecnica e creatività sono fondamentali per essere dei bravi pasticcieri ma servono anche doti imprenditoriali se vuoi davvero realizzare il tuo sogno: o le hai o non vai lontano. Sì è vero, tra le mie clienti ho le sorelle Kardashian. Loro stanno a Las Calabasas, ogni tanto vengono e ordinano succhi e centrifugati perché sono sempre a dieta. Britney Spears invece è tra i clienti fissi: prende un cappuccino o un latte macchiato, mi frega una rosa dal vaso e se ne va. È ormai un rito. In zona vivono tantissime star, da Sophia Loren a Will Smith. Sa quante volte i miei dipendenti mi rimproverano? «È entrata tizia, possibile che tu non l’abbia riconosciuta?”.

Ecco cos’era il famoso ‘project rose’ di Britney!

Abbandonare il tendone di #BakeOffItalia è sempre un po’ difficile. Noi però ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata! Buona notte e grazie a tutti per averci seguito! @realtimetvit #DamianoFriday @discoveryplusIT pic.twitter.com/9rS7FqnYI4 — chefcarrara (@chefcarrara) October 1, 2021

Damiano Carrara e il suo matrimonio.

“Ci saremmo dovuti sposare la scorsa estate poi Chiara ha avuto un incidente ed è slittato tutto. Le nozze le abbiamo riprogrammate al 9 luglio prossimo. Basta che Chiara non si faccia di nuovo male…pensi che pochi giorni fa è scivolata nel nuovo locale. Il dolce del matrimonio non lo farà Ernst Knam. Voglio bene a Ernst ma è un giorno speciale e vorrei togliermi la soddisfazione di idearla io la torta e di farla fare ai miei collaboratori. Ho già in mente qualcosa di speciale”.

