Subito dopo la vittoria dei Maneskin su Twitter si è scatenato un putiferio. Mentre noi italiani stavamo festeggiando per il trionfo della band, migliaia di profili stranieri hanno accusato Damiano David di aver fatto uso di sostanze in diretta tv davanti a milioni di persone. Nello specifico secondo questi utenti il cantante avrebbe sniffato.

E proprio mentre sui social fioccavano accuse diffamatorie, nella conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest, un giornalista ha chiesto a Damiano: “On line stanno dicendo che forse tu hai sniffato della coca. Che cosa ci dici a riguardo?”

Il leader dei Maneskin ha subito risposto: “Thomas ha rotto un vetro. Io non uso la droga ragazza. Davvero, non diciamo questo, non ditelo, sul serio. No che non si trattava di coca“.

Il caso è chiuso! Ai maligni stranieri: rosicate meno.

Damiano risponde alle accuse nella conferenza stampa dell’Eurovision: il filmato.

Damiano denied using drugs HE WAS OBVIOUSLY CHEERING

French people bc they lost: pretend this video doesn't exist #Eurovision

In merito al video che sta girando

Damiano in conferenza ha detto che Thomas ha rotto un bicchiere e non si droga.

Le accuse scritte nei tweet straniei.

“Dovrebbero squalificarli subito. Uso di sostanze live davanti a 200 milioni di persone”. “Squalifica per i Maneskin, lui ha sniffato”. “E quindi secondo voi è giusto vedere queste scene? Squalifica immediata”. “Ma questo Damiano sapeva che era in diretta?”. “Avranno vinto ma questo esempio è pessimo”. “A me sembra che lui stia sniffando qualcosa. Se è così serve la squalifica”.

Ancora una volta ripeto: Damiano nei video in questione si abbassa solo per un istante e a me pare proprio che stia esultando. Direi che gli stranieri non hanno preso bene la nostra vittoria.