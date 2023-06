Damiano a Martina nel 2017: “Ti amo, posso dire che sei la mia fidanzata?” – i vecchi commenti

Damiano David e Martina Taglienti (la ragazza bionda che il cantante ha limonato in discoteca mentre tutti credevano fosse fidanzato con Giorgia Soleri) si conoscono da anni. Almeno dal 2017.

Martina Taglienti, chi è la modella che ha baciato Damiano David https://t.co/A0cGkpOCvl — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 8, 2023

A confermarlo sono una serie di scambi di commenti avvenuti su Instagram tutti fra Ykaaar e MirtilleTouche, quando ancora nessuno sospettava niente. Nel dettaglio in uno Damiano le scrive “Ti amooooo” con moltissime O; in un altro le chiede “Posso dire che sei la mia fidanzata?” ottenendo come risposta “Non è professionale non diciamolo in giro“. E ce ne sono molti altri, tutti più soft, che testimoniano il bel rapporto fin da quell’anno.

Damiano e Martina, un’amicizia che dura (almeno) dal 2017

Martina e Damiano si conoscono quindi fin dai tempi di X Factor quando i Maneskin conquistarono il secondo posto dietro al vincitore Lorenzo Licitra.

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati, l’annuncio https://t.co/bhCzepUvZD — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 8, 2023

MirtilleTouche è Martina Taglienti su Instagram: lei e Giorgia Soleri erano amiche? Il gossip https://t.co/E0wY8uqHWJ — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 8, 2023

La reazione di Giorgia Soleri

Per il momento Giorgia Soleri non ha parlato, ma ha già fatto qualcosa su Instagram. Molti fan hanno notato che in queste ore l’attivista e poetessa ha smesso di seguire tutti i Maneskin, ovvero: Victoria, Damiano, Ethan e Thomas. Non solo l’unfollow al suo ex, ma proprio a tutti. E adesso aspettiamo una storia dove anche lei – come il cantante – spiega quello che è successo nei giorni scorsi.