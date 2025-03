Damasco festeggia il primo Ramadan libero dopo la caduta degli Assad

In Siria, i cittadini di Damasco festeggiano il primo Ramadan in oltre cinquant’anni, liberi dal dominio della famiglia Assad. Questo momento rappresenta un grande cambiamento nella vita quotidiana degli siriani, che ora possono celebrare liberamente una delle festività islamiche più importanti. La caduta del regime di Assad ha segnato l’inizio di una nuova era di libertà e speranza per molti, nonostante le sfide e le difficoltà che il paese continua ad affrontare. Durante questo Ramadan, i siriani esprimono la loro gioia e gratitudine per la possibilità di pregare e celebrare senza restrizioni. Le tradizionali usanze e pratiche del Ramadan, come il digiuno durante il giorno e il pasto serale con familiari e amici, sono nuovamente al centro della vita comunitaria. Questa celebrazione segna non solo un cambiamento politico, ma anche un risveglio culturale e religioso, che offre agli siriani una nuova opportunità di unirsi e ricostruire il loro paese. La situazione resta complessa, ma la speranza di una Siria libera e prospera continua a vivere nei cuori dei suoi cittadini durante questo sacro mese.