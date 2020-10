Il triangolo no, Andrea Damante non lo aveva considerato.

Archiviata la sua turbolenta relazione con Giulia De Lellis, lei si è rifatta una vita innamorandosi di un’altra persona. Non una persona qualsiasi, purtroppo, bensì del migliore amico dell’ex tronista che sui social ha sempre chiamato ‘brother’.

L’amico in questione, ovvero il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis, si chiama Carlo Gusalli Beretta ed è un ricco rampollo che ha un’azienda che vende fucili da caccia ed armi.

Ospite a Verissimo, Andrea Damante ha così commentato:

“Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa. Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai messo con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”.