Franco Colleoni, 68 anni, fino al 2004 segretario provinciale della Lega e prima assessore provinciale, è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione di via Sertorio a Dalmine, nella Bergamasca. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo alla testa e sfondandogli il cranio, e l’uomo è deceduto immediatamente. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto per Colleoni non c’era più nulla da fare.

Le indagini

Il corpo è stato scoperto questa mattina poco prima delle 11.30. Il delitto è avvenuto vicino al ristorante “Il Carroccio” che la vittima aveva aperto oltre 20 anni fa e gestiva insieme alla sua famiglia. Da leghista della vecchia guardia, il nome lo aveva scelto proprio come omaggio alla sua prima passione e non lo aveva cambiato dopo che nel 2013 aveva dichiarato pubblicamente il suo passaggio al Movimento 5 stelle.

Le indagini sul brutale omicidio ora sono nelle mani dei carabinieri di Treviglio che non escludono alcuna pista anche se si stanno concentrando sull’ipotesi della rapina o del furto.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti nel cascinale dove Colleoni si trovava insieme alla moglie. L’aggressione sarebbe avvenuta con un corpo contundente che gli avrebbe sfondato il cranio.

Il ricordo del sindaco e di Salvini

“Una preghiera per Franco Colleoni. Ricorderò per sempre le nostre belle chiacchierate e i nostri confronti costruttivi. Fai buon viaggio Franco”, ha scritto su Facebook il sindaco di Dalmine Francesco Bramani.

Dalmine, omicidio Franco Colleoni, il ricordo dei leghisti e lo stupore di sindaco e vicini: “Qui non c’è criminalità”



“Ricordo con stima e affetto Franco Colleoni – ha detto il leader della Lega Matteo Salvini – con lui ho condiviso anni di battaglie, di sconfitte e di vittorie. Ricordo i pranzi e le cene nel suo ristorante di Dalmine. Una preghiera per lui, condoglianze ai suoi cari”.