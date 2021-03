LA NOIA per il lockdown spinge sempre più persone a cercare avventure in rete. Aumentano le persone già impegnate che cercano incontri in rete, nelle piattaforme dedicate. Insomma il Covid e la paura del virus non è riuscito a far calare il desiderio di tradire il proprio partner. Secondo uno studio della piattaforma Ashley Madison, che vanta 70 milioni di iscritti in 52 paesi, in Italia chi è alla ricerca di una storia d’amore extraconiugale è il più delle volte donna. Sono il 10% in più degli uomini.

La ricerca prende in esame 735.000 iscritti nel nostro paese, un campione che andrebbe ampliato, ma che indica una tendenza. L’analisi rivela che in Italia, tra le donne, il 29% ha una fascia d’età compresa tra 30-39 anni quella di riferimento per le unioni legalmente sancite, se si considera che l’età media in cui le donne italiane si sposano è 32 anni. Mentre sono il 23% gli infedeli uomini in età media da matrimonio (34-35 anni). “Il dato su una maggiore infedeltà femminile sorprende, generalmente si tende a pensare al contrario, e in questo senso è come se ci fosse stato un sorpasso in corsa. Però in questo caso i numeri contano e l’unica spiegazione – spiega Roberta Rossi, sessuologa e psicoterapeuta – che mi viene in mente è che una piattaforma riduce l’imbarazzo iniziale di un tradimento, immagino si sfogli un catalogo e si clicchi sulla foto che ci piace e poi avviene eventualmente l’incontro virtuale prima e dal vivo poi. In questo modo si è già rotto il ghiaccio e si procede più speditamente su un terreno in passato meno praticato”.

La tecnologia ha cambiato quindi le abitudini sessuali delle donne e degli uomini?

“La tecnologia ha decisamente cambiato le abitudini sessuali, e tutto questo si è ampliato durante questo ultimo periodo di pandemia. Le app di dating hanno raggiunti numeri mai visti prima, la messaggistica sessuale con scambi di foto e contenuti, il sexting, si è ampiamente diffusa, le piattaforme di connessione hanno dato la possibilità di una scambio sessuale virtuale e gli stessi sex toys hanno incrementato le vendite durante questo ultimo anno. La tecnologia in tanti casi ha reso possibile quella vicinanza non consentita dalle regole di prevenzione del Covid-19, che in questo caso ha amplificato un fenomeno già esistente”.

Ci può invece fare un identikit, dell’uomo e della donna che tendono a tradire?

“La ricerca di un partner al di fuori di una relazione, ha alla base motivazioni diverse. La frustrazione nella relazione è un fattore scatenante comune, così come la noia o l’abitudine che si instaura in un rapporto e dalla quale non si riesce ad uscire; a questo si possono aggiungere problemi economici, incompatibilità caratteriali, mancanza di rispetto e stima che portano ad un deterioramento del rapporto e pur non decidendo di chiuderlo, si cerca o si trova una relazione all’esterno. Generalmente si dice che gli uomini sono più propensi ad avere relazioni rispetto alle donne e spesso cercano più sesso o attenzione. Il tradimento della donna sembra essere maggiormente associato ad una ricerca affettiva. Le donne si lamentano spesso della disconnessione emotiva dal partner e del desiderio di sentirsi desiderate e amate. È più probabile quindi che le donne non sentendosi apprezzate o ignorate cerchino l’intimità emotiva in una relazione extraconiugale”.

Dalla ricerca emerge anche una differenza tra Regioni. Il Lazio è in prima posizione per numero di ‘infedeli’ seguito da Lombardia e Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Marche. Al di sotto della media nazionale Molise, Basilicata, Calabria

“Difficile dire qualcosa di preciso, si tratta più che altro di una fotografia che viene data. Probabilmente regioni come il Lazio e la Lombardia vedono molti spostamenti e quindi anche occasioni diverse da poter cogliere per un tradimento, bisognerebbe capire questi dati quando sono stati registrati, se durante la pandemia o meno. Altre sono regioni meno popolose e quindi in percentuale la probabilità del tradimento scende. Credo che in questi casi si debba tenere conto dei dati ed evitare di lanciarsi in voli pindarici interpretativi che a volte non rendono la realtà dei numeri”.

Dalla sua esperienza le piattaforme on line rappresentano il maggior terreno per incontrare futuri partner? Cos’è cambiato con Covid?

“Avere una relazione extra è molto più facile che in passato, e spesso i siti di social, le chat e le app di dating sono stati implicati in molte relazioni di questo tipo Per quanto riguarda i tradimenti la rete sembra aver sostituito l’ufficio, ritenuto da sempre il luogo privilegiato per le relazioni extra, tanto che sempre più spesso si parla di tradimento virtuale, che in alcuni casi può costare anche l’addebito in caso di separazione. Il Covid-19 anche in questo caso ha fatto da amplificatore per quelle modalità che già da tempo erano utilizzate”.

Cosa accade invece tra i ragazzi?

“I ragazzi più giovani usano queste piattaforme. Dove fanno conoscenza ora che siamo in casa, con meno occasioni di socialità. I giovani, gli adolescenti hanno sempre utilizzato la rete di più e meglio di noi adulti, quindi conoscono bene le potenzialità di questo strumento, meno a volte i rischi ai quali si può andare incontri. Ancora prima della pandemia hanno imparato a conoscersi via chat, a raccontarsi via social, a lanciarsi messaggi attraverso la rete stessa. Molte piattaforme, come quella della quale stiamo parlando, richiedono la maggiore età per poter accedere e non credo che sia di interesse per un adolescente. Per il resto i ragazzi navigano spesso e la loro socializzazione avviene molto attraverso questa modalità, e in un periodo come questo la possiamo considerare una grande risorsa”.