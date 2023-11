Dallo stalking al femminicidio, nasce 'Priya', il pool di avvocati per le vittime

Nasce ‘Priya’, il pool di avvocati guidati da Gianluca Arrighi che si batterà contro ogni forma di violenza di genere. Il pool di penalisti assisterà le vittime di reati come stalking, violenza sessuale, abusi su minori, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, maltrattamenti in famiglia, sino al femminicidio. “Dopo venticinque anni trascorsi nelle aule di giustizia – ha spiegato Arrighi – ho deciso di porre la mia esperienza professionale a tutela delle persone più deboli. Troppo spesso, nei tanti casi giudiziari di cui mi sono occupato, ho visto i soprusi fisici, sessuali e psicologici lasciare ferite devastanti e indelebili sulle vittime dei reati. La violenza di genere è un problema ancora enorme nella nostra società e come uomo di legge, marito e padre di due figlie non potevo più restare indifferente. In Italia, anche grazie alla recente introduzione del cosiddetto ‘Codice Rosso’, stiamo facendo molto e sono state introdotte importanti disposizioni normative per aumentare la tutela nei confronti dei soggetti più deboli, ma non è mai abbastanza”.

“Per liberarci dalla violenza – ha concluso il criminalista e scrittore – occorre impegnare ogni giorno tutte le nostre forze. È questa la ragione per cui è nata ‘Priya’, il cui nome deriva dall’eroina protagonista di una graphic novel indiana e che lotta contro tutte le forme di violenza di genere”.