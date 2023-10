Dall’inizio della pandemia +25% della spesa per i servizi di salute mentale rivolti ai giovani

La spesa per i servizi di salute mentale per bambini e adolescenti è aumentata di oltre un quarto dall’inizio della pandemia. L’uso della telemedicina, invece, si è stabilizzato. Questo è quanto emerso da un nuovo studio della RAND Corporation, un’organizzazione di ricerca senza scopo di lucro. Infatti, da marzo 2020 a agosto 2022 la spesa per la salute mentale dei ragazzi fino ai 19 anni è aumentata del 26%. Nel corso dello stesso periodo, l’uso dei servizi di salute mentale è aumentato del 22%. Lo studio ha rilevato che l’uso della telemedicina per i pazienti pediatrici è aumentato di oltre 30 volte durante i primi mesi della pandemia ed è rimasto 23 volte superiore al normale entro agosto 2022, anche quando le cure in presenza hanno raggiunto il 75% dei livelli pre-pandemia.

La teleassistenza continua a essere fondamentale anche dopo la pandemia

I risultati sono stati pubblicati dalla rivista JAMA Network Open. «I nostri risultati suggeriscono che la teleassistenza per la salute mentale ha soddisfatto una necessità critica per i pazienti pediatrici dopo l’emergenza della pandemia da Covid-19 e continua a supportare una proporzione significativa della cura della salute mentale pediatrica», dichiara Mariah M. Kalmin, autrice principale dello studio e ricercatrice presso il RAND. Per esaminare le tendenze nei servizi di salute mentale dopo l’inizio della pandemia, i ricercatori hanno esaminato le richieste di 1,9 milioni di bambini e adolescenti coperti da assicurazione. Lo studio ha esaminato le diagnosi di salute mentale pediatrica più comuni: disturbi d’ansia, disturbo di adattamento, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbo depressivo maggiore e disturbo di condotta.

Il ricorso alla telemedicina è ancora 23 volte superiore rispetto ai livelli pre-pandemici

I ricercatori hanno scoperto che durante la fase acuta della pandemia (marzo 2020-dicembre 2020), i servizi di salute mentale in presenza per i pazienti pediatrici sono diminuiti del 42%, mentre i servizi di salute mentale a distanza sono aumentati di circa 30 volte rispetto all’anno precedente. Nel complesso, c’è stato un aumento del 13% nell’uso dei servizi di salute mentale durante il periodo. Durante il periodo post-acuto dopo che i vaccini sono diventati disponibili nel dicembre 2020, c’è stato un graduale aumento dei tassi di spesa rispetto ai periodi pre-pandemici sia per la cura in presenza che per la telemedicina. Entro agosto 2022, i servizi di salute mentale in presenza per i pazienti pediatrici erano tornati al 75% dei livelli pre-pandemici e la telemedicina era ancora 23 volte superiore ai livelli pre-pandemici.

Le crescenti esigenze dei bambini con disturbi mentali sono importanti anche per i datori di lavoro

Nel complesso, l’uso dei servizi di salute mentale nell’agosto 2022 era quasi il 22% più alto rispetto a prima della pandemia. Il trattamento per l’ADHD, i disturbi d’ansia e il disturbo di adattamento rappresentava la maggior parte delle visite e delle spese durante tutti i periodi studiati. «Man mano che aumentano le prove che la telemedicina può erogare efficacemente il trattamento della salute mentale per i bambini e i giovani, questi risultati hanno importanti implicazioni per la sostenibilità della telemedicina al di là degli effetti della pandemia da Covid-19», afferma Kalmin. «Le crescenti esigenze dei bambini con disturbi mentali sono di particolare importanza per i datori di lavoro, sia per lo stress dei dipendenti che sono caregiver di questi bambini, sia per la spesa medica di questi dipendenti vulnerabili», sottolinea Dena Bravata, co-autrice dello studio. «L’accesso alle cure per l’ADHD, i disturbi d’ansia e di adattamento è particolarmente vitale per la salute complessiva di una famiglia», conclude.