Dall’India a Trieste: L’Italia e la Strategia Imec

L’Imec – India-Middle East-Europe Economic Corridor – è un progetto globale promosso dal governo italiano per rilanciare le antiche rotte della “via del cotone”, trasformandole in un moderno corridoio infrastrutturale. Annunciato al Vertice del G20 nel 2023, l’Imec mira a valorizzare il porto di Trieste come hub logistico cruciale per gli scambi euroasiatici. In un contesto di tensioni commerciali e protezionismo, l’India si propone come partner chiave per l’Europa, offrendo opportunità straordinarie alle imprese italiane ed europee in cerca di nuove collaborazioni strategiche.