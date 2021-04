ALL’OSPEDALE di Verduno l’adenoma prostatico si opera in sette minuti con il vapore acqueo. A Novara invece prosegue la sperimentazione del trapianto di cellule staminali del cervello per i pazienti affetti dalla Sla. Nonostante la frenata imposta dal coronavirus, che ha costretto medici e ospedali a riconvertire gran parte della propria attività per far fronte alla pandemia, in Piemonte non mancano esempi di sanità d’eccellenza. Anche fuori Torino, alle porte del capoluogo, l’Istituto di Candiolo cura oltre 8mila pazienti all’anno, anche grazie alle donazioni di 300mila privati che l’hanno reso un centro di rilievo internazionale. Entro la prossima estate qui inizieranno i lavori per realizzare un hospice, una nuova biobanca, un reparto per l’oncologia comparata e nuovi spazi per la formazione.

Prostata, quando i sintomi non si possono più ignorare



Un mini intervento, unico nel panorama della sanità pubblica in Italia, grazie alla tecnica Rezum, è approdata nel Cuneese nel 2018, e che consente di fare oltre 200 interventi all’anno per l’adenoma prostatico. «Arrivano pazienti da tutta Italia poiché si tratta di una tecnica estremamente innovativa, che diventa alternativa alla terapia farmacologica», spiega Giuseppe Fasolis, direttore della struttura complessa di Urologia dell’Ospedale Pietro e Michele Ferrero.

Al centro Sla dell’Ospedale maggiore di Novara arrivano ogni anni circa 400 pazienti: 250 per nuove diagnosi da tutta Italia, gli altri per le terapie. Attività destinata a crescere quando il centro traslocherà nella nuova Città della Salute di Novara di cui tra settembre e ottobre dovrebbe iniziare il progetto definitivo, con fine lavori prevista nel 2026. Qui troverà casa anche un’altra eccellenza: il Centro trapianti renali. Per quanto riguarda invece i pazienti affeti dalal Sla, la dottoressa Elisabetta Mazzini spiega come qui sta andando avanti la sperimentazione del trapianto di cellule staminali del cervello. Ricerca iniziata nel 2012 su 18 pazienti. «Le cellule utilizzate sono quelle della corteccia motoria dei feti abortiti spontaneamente. La pandemia ha rallentato le procedure e servono ancora esperimenti sui modelli animali per l’esame dell’Aifa e il via libera alla fase 2. Ma le staminali neuronali hanno una grande potenzialità terapeutica, protettiva, anche se non rigenerativa. Perché ricostruire le cellule del sistema nervoso non è possibile».

Tanti poi sono poi gli ospedali dove i robot sono in campo per eseguire interventi mini invasivi. A Verduno, il robot Da Vinci lavora a pieno regime e fa la spola tra i vari reparti. Solo in urologia sono 200 all’anno, ma poi ci sono quelli di chirurgia generale, dell’addome, di ginecologia oncologica. Da poco tempo si usa anche in otorinolaringoiatria per interventi sui tumori dell’apparato laringoiatrico.

A Ivrea a gennaio è arrivato Walter Grosso Marra e ha portato i suoi anni di esperienza alle Molinette di Torino. «Abbiamo sviluppato un progetto di terapie intensiva multidisciplinare che si occupi delle complicanze da infarto e le gestisca in maniera trasversale», spiega. Qui ha anche sede il secondo centro piemontese per le malattie rare ad interesse cardiovascolare, dove arrivano pazienti anche da altre zone della regione, oltre al centro di diagnostica ecografica per valutare la riparabilità delle valvole in ambito cardio-chirurgico.

Sono tanti poi gli ospedali e le aziende sanitarie che in questi anni hanno lavorato sulla telemedicina. L’Asl di Vercelli, ad esempio, l’ha sperimentata per visitare e curare i bambini malati di Covid o appartenenti a nuclei familiari Covid positivi. È l’unica sperimentazione in Piemonte di questo tipo e può essere usata con facilità dai genitori tramite un’app gratuita. All’ospedale di Alessandria, che da sempre è istituto di ricovero e cura a carattere scientifico sulle patologie ambientali e il mesotelioma, vista la vicinanza con l’Eternit di Casale Monferrato, da qualche mese si sperimenta la medicina narrativa. Da un lato una piattaforma di telemedicina che applica la narrazione alla pratica clinica, dall’altro un progetto con la Scuola Holden, finanziato con 100mila euro da Compagnia di San Paolo, per far agire le medical humanities sulla capacità empatica degli operatori di cura.