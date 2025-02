Dall’eliporto al parco: un viaggio nel cuore della natura

Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi, è morto il 5 febbraio 2025 in un incidente aereo a Noceto, in provincia di Parma. L’elicottero su cui viaggiava è precipitato nel castello di Castelguelfo, proprietà della famiglia Rovagnati, causando la morte del businessman e dei due piloti. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e le cause sono ancora in fase di accertamento. Lorenzo, secondogenito di Paolo Rovagnati, fondatore della celebre azienda, gestiva l’attività insieme alla madre e al fratello.

Il castello di Castelguelfo, situato lungo la via Emilia, risale al XII secolo e presenta una pianta quadrata con numerosi edifici attorno alla corte centrale, protetta da un muro di cinta e diversi torrioni. Importante per la sua posizione strategica, il castello ha subito vari attacchi nel corso dei secoli ed è stato distrutto e ricostruito diverse volte. È passato di mano spesso, ed è stato trasformato in una residenza nobiliare dai Farnese nel Cinquecento. L’aspetto attuale è frutto di un restauro effettuato all’inizio del Novecento da parte dell’armatore genovese Fasce.

Lorenzo Rovagnati lascia la moglie Federica Sironi e due figli, con la moglie in attesa del terzo. L’elicottero di Rovagnati era solito portarlo dalla tenuta di Castelguelfo alla sede dell’azienda a Biassono, in provincia di Monza. L’incidente ha colpito profondamente la comunità locale e il settore alimentare, di cui Rovagnati era una figura importante.