“A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano”. La frase, contenuta in una delle più gettonate faq sul sito del governo, non sembra lasciare spazio ad interpretazioni diverse. E dunque se ne deduce che quello che vale ancora in zona gialla ( e cioè il limite delle 4 persone per le visite) non vale in zona bianca. Se però, da una zona bianca, ti sposti in una zona gialla, e allora riecco il limite di 4: “Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle 5 alle 22, ad un massimo di 4 persone che possono portare con sè figli minorenni o persone disabili”. E comunque, si legge sempre nella faq, si deve rientrare a casa entro le 22. Che era l’orario del coprifuoco che però, nel frattempo in zona gialla, è slittato alle 23. E dunque la faq è già superata.

Impresa davvero ardua, per i cittadini, orientarsi tra le norme dei Dpcm, spesso in contrasto tra di loro e tra gli articoli di uno stesso decreto, le linee guide delle riaperture allegate alle ordinanze che istituiscono le diverse zone e le faq sui siti dei ministeri e del governo spesso contraddittorie. E alcune delle questioni più richieste, perchè riguardano la vita di tutti giorni delle persone, restano senza risposta o trovano risposte diverse. Eccone alcune

A tavola al ristorante

E’ la questione più eclatante su cui anche i ministri non concordano ma alla quale, si spera, oggi stesso verrà data un’indicazione certa. In quanti si può sedere al ristorante in zona bianca? C’è ancora il limite di 4 come in zona gialla o sono consentite le tavolate? E c’è una differenza all’aperto o al chiuso? Il Dpcm che istituisce le zone bianche dice che qui non valgono le restrizioni di quelle gialle e dunque la regola del 4 non dovrebbe valere, ma il ministero della Salute dice che non è così. Ma non chiarisce se nelle sale interne di nuovo utilizzate dall’1 giugno, si debbano rispettare regole diverse che all’aperto. E intanto i ristoratori delle zone bianche non sanno che regole applicare

Le cene a casa

Se fosse confermato il limite di 4 a tavola al ristorante in zona bianca, la restrizione farebbe a pugni con quella che sembra la ritrovata libertà, in zona bianca, di invitare a casa propria un numero di persone senza più limiti visto che sembra chiaro che qui non vale più la norma che prevede il numero massimo di 4 persone ( con figli minori) per le visite a casa di amici e parenti. Quindi ricorrerebbe il paradosso che al ristorante sono vietate le tavolate, in casa invece no.

Le feste private

Altro argomento che, con l’arrivo dell’estate, interessa migliaia di persone. Già consentiti in zona bianca ( lo saranno dal 15 giugno anche in giallo) i ricevimenti per cerimonie civili o religiose, recita il Dpcm. Dunque sì ai festeggiamenti per matrimoni, battesimi, cresime e comunioni secondo le linee guida approvate e con green pass per tutti i partecipanti. E le feste per alrtro? Compleanni dei bambini ( o degli adulti), diciottesimi, lauree o serate di vario genere in casa o in locali affittati ad hoc? Si può o sono ancora vietati? Nessuno lo sa.

Il green pass per i bambini

Come nessuno sa ( spinosissima questione) da che età è previsto facciano il tampone i minori che partecipano alle cerimonie. Lo chiedono in migliaia, nessun ministero sa rispondere. A feste di matrimonio, comunioni, battesimi, le famiglie di solito vanno con i bambini che naturalmente non sono vaccinati. Dunque per loro, il green pass richiesto, prevederebbe un tampone rapido. Ma da che età? Anche i più piccoli? Per i viaggi l’età prevista è da due anni in su, anche se da luglio il green pass europeo dovrebbe elevare il limite d’età ai 6 anni, ma anche per partecipare ad una cerimonia i bimbi così piccoli devono sottoporsi a test? Chi organizza un matrimonio vuole saperlo ma non riesce ad ottenere risposte.

Le docce in palestra

Argomento gettonatissimo e anche qui interpretazioni contraddittorie. Le linee guida, pubblicate sul sito del dipartimento dello sport, dicono in premessa che “con l’attuale situazione epidemiologica”, le docce in palestra e in piscina sono vietate. Tranne poi, poche righe più sotto, spiegare quali sono le condizioni in cui si potranno fare ( postazioni alternate, phon portato da casa…) “quando autorizzate”. Ma autorizzate da chi? Non si sa. Anche perchè nel frattempo, già in zona bianca, e presto anche in zona gialla, riapriranno le piscine termali e i centri benessere ( tutte strutture al chiuso) dove – stando alle relative linee guida – le docce non solo sono consentite ma sono anche obbligatorie. Per giunta saponate. Insomma nelle piscine per uso sportivo niente docce, in quelle per altro uso invece sì. E quelle strutture ( e ce ne sono ormai tante) che hanno al loro interno sia il centro benessere che la palestra, l’uso delle docce negli spogliatoi è consentito o no?

I viaggi in auto

Il divieto di andare in auto in più di tre persone vige ancora in zona bianca? E in zona gialla? Anche per i vaccinati? Chi si sta organizzando le vacanze, soprattutto quelle di prossimità con spostamenti in macchina, cerca disperatamente una risposta a questa domanda: un gruppo di quattro amici o due coppie, tutti vaccinati, possono viaggiare in una stessa auto? Forse la questione non è stata ancora presa in considerazione ma a leggere tra le righe dei vari Dpcm e delle faq sembra che sia ancora così: a meno che non si tratti di un unico nucleo familiare convivente, nessuno può sedere accanto al guidatore e nei sedili posteriori non più di due persone e tutti con mascherina. Dunque, no ai viaggi di gruppo nè quelli delle coppie conviventi.