Dalle Passerelle ai Sogni Infranti: La Storia di Belen e Urtis

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, è al centro di molteplici gossip e relazioni amorose, ed è prossimo a diventare padre per la seconda volta con la compagna Sara Barbieri. Dopo avere avuto il suo primo figlio, Carlos Maria, con Nina Moric, l’arrivo del secondo è atteso per il 25 dicembre. Corona ha avuto molti legami significativi, tra cui relazioni con Valentina Tommasoni, Nina Moric, Belen Rodriguez e Asia Argento. Il suo rapporto con Lele Mora, tra il 2004 e il 2006, è stato controverso, con Mora che ha confermato le avance del paparazzo.

In vari interventi, Corona ha smentito di avere esperienze omosessuali, nonostante le voci su un presunto interesse per Giacomo Urtis, medico estetico. Urtis ha parlato di una presunta proposta di matrimonio, che Corona ha poi negato. Tra le storie d’amore più significative, la relazione con Belen Rodriguez ha avuto momenti intensi, inclusa una gravidanza che ha portato a un aborto spontaneo nel 2011, un evento doloroso che Corona ha affrontato anche con la sua ex moglie, Nina Moric.

La lista delle relazioni di Corona è lunga: dopo Tommasoni e Moric, ha avuto una lunga storia con Belen, interrotta del colpo di fulmine della showgirl con Stefano De Martino. Successivamente, la sua vita sentimentale ha incluso anche Asia Argento, Silvia Provvedi, e altri presunti flirt con diverse celebrità, tra cui Barbara Guerra e Nicole Minetti.

Recentemente, si è parlato di un suo probabile matrimonio con Giacomo Urtis, ma Corona ha chiarito che nel momento in cui ha chiesto alla sua attuale fidanzata di sposarlo, non avrebbe quindi potuto fare una proposta a Urtis. Ha anche dichiarato che, se avesse avuto esperienze omosessuali, non avrebbe esitato a condividerle.

La vita di Fabrizio Corona è caratterizzata da alti e bassi, tra successi nel mondo del gossip e relazioni complesse con diverse donne, che continuano a tessere una narrazione sempre sotto l’occhio pubblico.