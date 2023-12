Dalle mutue al Covid, Rai Teche racconta i 45 anni del Servizio sanitario. Schillaci: “E’ tempo di revisione”

Un viaggio nel Servizio sanitario nazionale lungo 45 anni per capire da dove siamo partiti e verso quale direzione andare. E’ la raccolta antologica intitolata “45 anni di Servizio Sanitario Nazionale” di Rai Teche disponibile su RaiPlay e presentata questa mattina al ministero della Salute. Il video ripercorre dunque le tappe fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale con i filmati d’epoca, dalla sua istituzione fino alla modifica del titolo V che ha affidato alle Regioni in modo concorrente con lo Stato centrale le competenze e fondi in materia di tutela della salute, fino alla grande sfida della pandemia e al coraggio con il quale è stata gestita da parte del personale sanitario.

Schillaci: “E’ tempo di una profonda revisione del Servizio sanitario nazionale”

“Oggi il mondo è molto cambiato, è diverso da quello del 1978 quando nasceva il Servizio sanitario nazionale”, commenta il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “A distanza di 45 anni, come ha ricordato recentemente il presidente Mattarella, il nostro sistema sanitario continua a essere un patrimonio prezioso da difendere e adeguare. E’ tempo di una profonda revisione per colmare carenze e disuguaglianze che ancora esistono, affrontare le complesse sfide del presente, rispondere ai tanti nuovi bisogni di salute – continua – e stare al passo con i repentini mutamenti del nostro tempo. Vogliamo invertire la rotta”. Il ministro sottolinea l’impegno del Governo sulla sanità. “Stiamo mettendo in campo interventi significativi con responsabilità e concretezza, malgrado un quadro economico, come sapete, non favorevole”, sottolinea. “Con la manovra finanziaria 2024 portiamo il Fondo sanitario nazionale a una cifra record, stanziando risorse per ridurre soprattutto i tempi delle liste d’attesa e per migliorare le retribuzioni del personale sanitario, che è il cuore pulsante del Servizio sanitario nazionale”, aggiunge il ministro.

Due istituzioni insieme al servizio dei cittadini

“Come Rai siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a questa rilevante iniziativa del Ministero per celebrare il 45esimo anniversario della nascita del Servizio Sanitario Nazionale, anche all’insegna della condivisione dei valori alla base del Servizio Pubblico Universale”, commenta l’Ad della Rai, Roberto Sergio. “Una collaborazione che vede procedere fianco a fianco due istituzioni che, in modo diverso, sono entrambe al servizio dei cittadini e presenti nella loro vita di ogni giorno”, aggiunge. Conclude Elena Capparelli, direttrice di Rai Play: “Sul tema della salute, con tanti progetti che ci vedono insieme a Rai Teche la Rai gioca una partita importante in cui può dimostrare di essere a fianco dei cittadini”.