Dalle megalopoli ai templi più antichi dell’Asia, ecco perché dovresti visitare la Cina in inverno

Dai panda di Chengdu al sacro Monte Emei, dall’Antica Città di Fenghuang ai monti di Avatar, fino a Shanghai, il viaggio in Cina ha offerto esperienze indimenticabili. Chengdu, famosa per i suoi panda giganti, si è rivelata una città vivace e accogliente, facilmente esplorabile grazie alla sua moderna rete metropolitana. Qui, ho alloggiato nell’area di Kuanzhai Alley, un’ottima scelta per chi cerca ristoranti e attrazioni. Chengdu offre numerosi siti storici, come il Du Fu Cottage e il Wuhou Memorial Temple, oltre a parchi dove gli anziani locali si incontrano per ballare e giocare a scacchi.

Il Monte Emei, sacro ai buddisti, è stato una piacevole escursione. Con i suoi 3100 metri di altezza, è possibile salire fino al Gold Summit e ammirare templi antichi e la fauna locale, tra cui i macachi tibetani. Lasciato Chengdu, mi sono diretta a Fenghuang, una pittoresca città antica con autentici laboratori artigianali e stradine che evocano un’atmosfera unica. Qui ho assaporato la cucina tipica dell’Hunan, più delicata rispetto al Sichuan.

Successivamente, ho visitato lo Zhangjiajie National Forest Park, reso famoso dal film Avatar. Il parco, con i suoi paesaggi mozzafiato, offre emozionanti percorsi e una rete di accesso ben organizzata. Malgrado il tempo limitato, ho potuto esplorare le aree meno affollate e godere della bellezza naturale.

Concludendo il viaggio a Shanghai, ho trovato una metropoli moderna e cosmopolita. Sebbene l’atmosfera della città fosse molto diversa da Chengdu, mi ha colpito il mix di modernità e tradizione. Ho visitato attrazioni storiche come il Giardino Yu e il Jade Buddha Temple, ma ciò che ho apprezzato di più è stata l’atmosfera vivace in aree come la Nanjing Road e la Concessione Francese. Shanghai è anche famosa per la sua scena gastronomica, in particolare i ravioli Xiao Long Bao e il granchio peloso, piatti imperdibili.

Ho concluso con una visita a Suzhou e Tongli, città sull’acqua con meravigliosi giardini e architettura tradizionale. Questo secondo viaggio in Cina mi ha lasciato splendidi ricordi e la voglia di scoprire ancora di più. Prometto che tornerò per un “Volume III” sulla Cina, per approfondire la cultura e le bellezze del Paese.