“Dalle analisi non si vedeva niente” Il famosissimo attore racconta il dramma della figlia Amelia

Ettore Bassi, attore noto nel panorama italiano, sarà ospite il 16 aprile 2025 nel programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, Bassi parlerà della sua esperienza come scrittore e presenterà il suo romanzo “Dio, come mi amo… Per amarti di più!”, che affronta temi sociali e personali. La carriera di Bassi, iniziata negli anni ’90, lo ha reso un volto familiare grazie alla sua versatilità in televisione e teatro. Il libro segna un’importante evoluzione nella sua vita, esplorando l’amore, la famiglia e le sfide personali.

Tra queste difficoltà, Bassi condivide la sua esperienza di padre di Amelia, una bambina con sindrome di Down. La relazione con lei ha influito profondamente sulla sua vita, trasformandola in una fonte di insegnamento e ispirazione. Nel romanzo, l’autore racconta la sua storia personale, evidenziando l’importanza dell’accettazione e dell’amore incondizionato. Il messaggio principale del libro è quello di promuovere inclusione e comprensione verso le diversità.

In “La volta buona”, Bassi avrà l’occasione di approfondire questi temi, utilizzando la sua esperienza per abbattere pregiudizi e barriere sociali. La sua presenza nel programma non solo serve a presentare il suo libro, ma offre anche uno spazio per discutere questioni cruciali legate all’inclusione sociale e all’amore familiare. Attraverso la sua testimonianza, Ettore Bassi si propone di toccare il cuore delle persone e invitare alla riflessione sull’importanza di accettare e celebrare le differenze nel mondo.