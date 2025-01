Dall’arresto alle accuse di corruzione e favoreggiamento

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è indagata per favoreggiamento e peculato nell’ambito del caso Almasri, relativo al rimpatrio del generale libico, accusato di crimini di guerra dalla Corte Penale Internazionale. Insieme a Meloni, sono indagati anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

La vicenda è iniziata il 19 gennaio con l’arresto di Almasri a Torino, seguito a un controllo della Digos che ha scoperto un mandato di cattura emesso dalla Corte dell’Aja. Tuttavia, il 21 gennaio, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato non convalidato l’arresto perché il ministero della Giustizia non era stato informato, riassicurando Almasri nei suoi diritti legali e portando alla sua scarcerazione e successivo rimpatrio in Libia.

Il governo Meloni ha giustificato il rimpatrio come una necessità per la sicurezza nazionale, affermando che non era stata una scelta di liberare Almasri, ma di espellerlo immediatamente. Tuttavia, la Procura di Roma sta esaminando se il governo abbia ignorato deliberatamente il mandato della Cpi per evitare tensioni diplomatiche con la Libia.

Le accuse di favoreggiamento riguardano il ministro Nordio, il quale avrebbe potuto sanare le irregolarità ma non l’ha fatto, mentre il utilizzo di un volo di Stato per il rimpatrio potrebbe configurare peculato. L’opposizione accusa il governo di violare gli obblighi internazionali, nonostante il Memorandum con la Libia sul controllo dei migranti risalga al 2017 e sia stato rinnovato in anni successivi. L’inchiesta ha già sollevato notevoli preoccupazioni riguardo alla responsabilità penale del governo Meloni.