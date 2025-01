Dall’altra parte dell’Adriatico, paesi millenari e spiagge cristalline ti aspettano per una vacanza tanto bella quanto economica.

Una settimana on the road tra Montenegro, sud della Croazia e Bosnia ha rivelato sentimenti contrastanti e una grande voglia di scoperta. I Balcani, terre difficili eppure resilienti, offrono straordinari esempi di cultura e dialogo interreligioso. Il viaggio inizia con un volo Bologna-Podgorica. Dopo aver prenotato gli alloggi in anticipo, ci si ferma per la notte a Podgorica senza visitare la città. Il primo giorno ci si dirige verso Budva, passando per il lago Skadar e Sveti Stefan. Dopo aver esplorato il lago, ci si ferma a Sveti Stefan, famosa per la sua vista caratteristica. La giornata prosegue con un piacevole tuffo alla spiaggia di Becici e una serata a Budva, dove il centro storico è vivo e animato.

Il secondo giorno si parte per Kotor, dove si desidera arrivare a Lovcen, ma si decide di fermarsi a metà strada per ammirare la vista sulla baia. A Kotor ci si adatta al caldo rifugiandosi nei negozietti. Il terzo giorno si esplora Perast, noleggiando kayak per visitare le isolette e godendo di un bel bagno.

Il quarto giorno si attraversa il confine per la Croazia, con una sosta alla spiaggia di Kupari, che contrasta i suoi splendidi colori con gli edifici abbandonati. Le meraviglie di Dubrovnik si rivelano di sera, con le sue strade impeccabili e la bellezza storica.

Il quinto giorno è dedicato alla scoperta di Dubrovnik, con visite ai musei e alle mura della città. Nonostante le temperature elevate e i costi, il giro tra le sue vie è magnifico, culminando con un tramonto al Dubrava Observation Point.

Il sesto giorno si entra in Bosnia, inizialmente colpiti dalla campagna e dai paesaggi incontaminati. Si visita Pocitelj, intravedendo la cultura musulmana, per poi arrivare a Mostar in serata, immersi in un’atmosfera multietnica.

Il settimo giorno è dedicato a Mostar, ammirando la sua storia e bellezza. Si visita il Museo della Guerra e si partecipa a un Free Walking Tour, scoprendo la gentilezza degli abitanti e la squisita cucina.

Il viaggio si conclude con il ritorno a Podgorica, visitando il Monastero di Ostrog, e culmina con il volo di ritorno. La settimana on the road lascia un senso di soddisfazione e voglia di esplorare ulteriormente il Montenegro e la Bosnia.