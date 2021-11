A proposito di metaversi, abbiamo visto pochi giorni fa come Niantic – il gruppo statunitense dietro il fenomeno Pokémon Go – abbia idee significativamente diverse da quelle di Mark Zuckerberg sul tema del futuro di internet. Dal punto di vista dei creatori di Ingress, prima, e poi del fenomeno che nell’estate del 2016 fece perdere la testa a centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo, il futuro delle esperienze digitali sarà un mix, cioè una sovrapposizione fra realtà fisica e contenuti digitali. E sulla scia di quanto fatto ormai più volte da Epic Games su Fortnite o da Roblox con esibizioni di nomi come Ariana Grande lo scorso agosto o Travis Scott in passato sta per lanciare un’iniziativa speciale che, pur in misura diversa, va proprio in questa direzione: un concerto di Ed Sheeran.

Il re Mida britannico del pop contemporaneo – classe 1991, oltre 20 milioni di dischi venduti, 14 nomination e 4 Grammy in tasca – sarà infatti protagonista di una performance speciale riservata a tutti gli allenatori di Pokémon Go, cioè gli utenti dell’applicazione sviluppata da Niantic insieme a The Pokémon Company. Per celebrare l’uscita del suo nuovo album, “=” (Equals), distribuito lo scorso 29 ottobre, gli utenti potranno godersi alcuni degli ultimi brani del musicista, così come i suoi successi ormai divenuti dei classici, attraverso un concerto video riservato e pre-registrato, accessibile solo attraverso Pokémon Go. Ma arricchito ovviamente dall’intervento dei “padroni di casa”.

Il debutto è fissato al 22 novembre e la scaletta prevede titoli come “Perfect”, “Bad Habits”, “Overpass Graffiti”, “Thinking Out Loud”, “First Times” e “Shivers”. Il video rimarrà disponibile per otto giorni, dalle 11 ora del Pacifico del 22 del mese, in questo momento dell’anno nove ore in meno che in Italia, fino al 30 novembre prossimo. I giocatori riceveranno informazioni su come visualizzare il concerto tramite le notifiche della sezione notizie direttamente sull’app. In alcuni paesi gli utenti potranno anche cliccare sulla pubblicità sui palloncini sponsorizzati, sempre all’interno di Pokémon Go.

C’è anche un’altra sorpresa: Squirtle, il personaggio preferito di Ed Sheeran nel complicatissimo ecosistema dei mostriciattoli giapponesi inventati a metà degli anni Novanta dall’informatico Satoshi Tajiri, apparirà in Pokémon Go in tutto il suo splendore. In più, sempre all’insegna della crossmedialità spinta, i giocatori potranno inoltre riscattare un codice speciale per ricevere un esclusivo oggetto per il proprio avatar di Pokémon Go, una felpa ispirata alla grafica dell’album “?” di Ed Sheeran e che il cantante indosserà durante la sua speciale performance. Il codice è 4SQS6N359Y7NPCUW e può essere riscattato su una pagina dedicata oppure sull’app per iOS e Google Play proprio a partire dal 22 novembre.

In realtà durante la performance faranno capolino, talvolta anche in versione “shiny”, cioè cromatica, molti altri Pokémon: Totodile, Mudkip, Piplup, Oshawott, Froakie e appunto Squirtle con un bel paio di occhiali da sole, che sarà anche la ricompensa per il completamento delle missioni di Ricerca sul campo. Sheeran sarà insomma in ottima compagnia. Fra le altre ricompense gratuite anche un pacco evento contenente un modulo esca, 20 Pokéball, 10 Baccalampon e 10 Baccananas.