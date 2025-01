Dalla taranta a Boy George, l’energia dei 70mila per il Capodanno di Roma

Ieri sera oltre 70mila persone hanno celebrato l’arrivo del 2025 al Circo Massimo per il Capodanno di Roma Capitale. L’evento, di grande successo secondo il Campidoglio, ha offerto cinque ore di musica con un cast di artisti rinomati a livello nazionale e internazionale. La serata è iniziata alle 20.45 con un’esibizione di Taekwondo, seguita alle 21 dai gruppi emergenti Cosmonauti Borghesi e Origami Smiles, in omaggio a Francesco Valdiserri. Andrea Rivera, cantante e attore, è salito sul palco alle 21.30, presentando una canzone che sensibilizza sull’adozione degli animali e rendendo omaggio a icone romane come Marcello Mastroianni attraverso un ledwall.

Intorno alle 22, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta ha fatto ballare il pubblico con il suo ritmo travolgente. Alle 22.30, Franz Di Cioccio e i musicisti della Pfm Premiata Forneria Marconi hanno regalato un viaggio musicale nel repertorio di Fabrizio De André e i loro successi, come “Impressioni di settembre”. Una seconda esibizione dell’Orchestra Popolare è avvenuta alle 23.10, prima dell’atteso concerto dei Culture Club con Boy George, che ha iniziato alle 23.30 e ha intrattenuto il pubblico fino a mezzanotte e trenta. Tra i brani eseguiti, “Purple Rain” di Prince e successi come “Karma Chameleon” e “Do You Really Want to Hurt Me”. Boy George ha anche cantato “Io che non vivo (senza te)” con il pubblico.

La serata si è conclusa con le hit del deejay Gabry Ponte fino alle 2 del mattino. Hanno preso parte anche Mariachiara Belardo, Don Cash e il Dj Mauro Zavadava Mandolesi. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Dimensione Suono Soft e Dimensione Suono Roma.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha descritto la serata come coinvolgente, esprimendo gratitudine a chi ha contribuito alla riuscita della festa popolare. L’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, ha sottolineato il grande lavoro svolto da operatori sanitari, vigili del fuoco, agenti di polizia e tecnici per il successo dell’evento, affermando che senza di loro non sarebbe stato possibile festeggiare in modo così significativo.