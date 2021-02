Svizzera, Austria, ma anche Polonia, Norvegia e Svezia: ecco le nuove frontiere degli irrudicibili dello sci, dove piste e impianti sono aperti. Ma praticare lo sci alpino nel pieno dell’emergenza Covid è comunque uno slalom a ostacoli perché – per esempio – in Austria alberghi e ristoranti sono chiusi (sciano solo i residenti, con l’obbligo di indossare una mascherina Ffp2) mentre in Svizzera non c’è ristorazione sulle piste e, in ogni caso, bisogna fare i conti con la quarantena (o il tampone) necessari per chi torna dall’estero. Piste aperte anche in Spagna (Sierra Nevada) dove però possono sciare solamente i residenti, senza nemmeno la possibilità di spostamenti tra regioni. Quanto alla Norvegia, nei giorni scorsi, causa virus, sono saltate le prove di Coppa del mondo di sci alpino e sci nordico previste nel finale di stagione. Sci a numero chiuso, invece, negli Stati Uniti e in Canada.

Il caso elvetico

Lo sci in questi giorni è un tema scottante, all’origine di tensioni fra Germania (funivie chiuse) e Austria (aperte) con Walter Ricciardi: il consigliere del ministro della Salute punta il dito contro la Svizzera, dove gli impianti aperti (e l’arrivo di sciatori inglesi) avrebbe favorito la diffusione in Europa della contagiosissima “variante inglese” del Covid. E sullo sfondo restano le polemiche del primo weekend di marzo 2020 quando sulle Dolomiti si sciava in piena pandemia e da Ischgl (l’Ibiza delle nevi, in Austria) un focolaio seguiva il rientro a casa dei turisti che avrebbero portato il virus in mezza Europa.

Gli impianti sul piede di guerra

Le notizie cambiano di ora in ora (ieri dall’Austria è arrivata la comunicazione della chiusura dell’area sciistica di Soelden) ed è più semplice raccontare dove non si scia: impianti chiusi in tutta Italia, con un rinvio dell’apertura della stagione al 5 marzo deciso all’ultimo minuto che ha fatto infuriare gli esercenti impianti a fune che si erano già preparati alla riapertura del 15 febbraio; funivie chiuse in Francia (dove probabilmente la stagione è conclusa) e anche in Germania dove, giusto per capire la situazione, negli alberghi possono soggiornare solamente i viaggiatori che si muovono per lavoro. Una mappa degli spostamenti che viene costantemente aggiornata dagli uffici del turismo di Trentino Marketing, impegnati a capire – ogni giorno – chi può fare cosa e dove: un panorama desolante. L’industria dello sci in Italia ora ha una sola parola d’ordine: ristori.

Controlli al confine con l’Austria

E intanto l’Austria ha disposto controlli sui viaggiatori che – attraverso l’autostrada del Brennero – entrano nel Paese provenienti dal’Alto Adige. Le nuove norme prevedono l’esibizione di un certificato di negatività, basato su un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Una situazione che ha creato grossi problemi di viabilità, con la necessità – si legge in un comunicato diffuso da A22 – di predisporre punti per l’effettuazione di tamponi rapidi lungo l’arteria autostradale, verso il confine di Stato.