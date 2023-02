Dalla sua gabbia tende la zampa a chiunque si avvicini

Dopo il ricovero, il cane si sente solo e appena chiunque gli si avvicina, tende la zampa attraverso le sbarre per cercare il contatto – VIDEO.

Di cani randagi ce ne sono anche troppi, soprattutto nelle grandi città. Fortunatamente, difronte ad un animale in difficoltà, ci sono persone che non restano solo a guardare e li aiutano, così come fanno le varie associazioni in giro per il mondo. La storia di Eden ha raggiunto i cuori di molte persone in giro per il web perché inizia da sotto un albero, sola fino ad un canile.

Eden tende la zampa a chiunque gli passi accanto – VIDEO

Eden viveva sotto un albero nel sud della California da molto tempo e nessuno è mai riuscito a capire perché continuasse a stare lì. Le persone che notavano la cagnolina le lasciavano del cibo sotto l’albero per lei, ma nessuno è mai venuto a salvarla. Così, non appena Suzette Hall, fondatrice del Logan’s Legacy dog rescue, ha sentito parlare di una dolce cagnolina che aveva bisogno di una casa, non ha perso tempo a prenderla con sé.

Eden si ha cambiato espressione non appena ha visto Souzette, perché ha capito che era venuta lì per salvare lei. La cagnolina è stata portata dal veterinario, dove le è stato fatto un bel bagno e un check-up completo. L’équipe si è subito resa conto che la cagnolina aveva una dolorosa malattia della pelle ed era gravemente sottopeso, quindi ha iniziato subito a curarla.

In breve tempo, la sua personalità ha iniziato a sbocciare e si è rivelata una cagnolina molto dolce sempre alla ricerca di attenzioni. Il team veterinario ha sistemato Eden in una cuccia, dove ha potuto riposare e riprendersi. All’inizio, trascorreva la maggior parte del tempo rannicchiata sul letto, ma un giorno, qualcuno è passato davanti alla sua cuccia e ha visto una singola zampa grigia e bianca che spuntare dalle sbarre.

Da quel momento, Eden allunga la sua zampa verso chiunque passi e da quando è dal veterinario ha ricevuto molte strette di mano. Tuttavia la dolce cucciola sta ancora aspettando di trovare una casa per sempre e mentre sta aspettando di trovare la sua famiglia, tende la zampa a chiunque le sia accanto.