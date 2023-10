Dalla sofferenza a una vera casa

Superata l’oscurità il cucciolo ha mostrato tutta la sua felicità, è bastata un cuccia per farlo emozionare

Sul web non è raro imbatterci in storie toccanti spesso nate però dalla cattiveria umana che anche in questo caso è stata la protagonista in negativo della vita di un essere vivente indifeso. Quando si parla dei cani, tuttavia, sembra che per loro la fiducia verso l’essere umano sia quasi infinita ed anche in questo caso sono bastati pochi gesti d’amore per ridare ad Angel la gioia di vivere.

Il passato del cucciolo è stato tormentato ma quando qualcuno ha deciso di rendergli la mano ciò che è accaduto ha strabiliato tutti. La felicità ritrovata del cane, dopo la sua storia cruda, è stata come un raggio di sole nel buio per tutti gli internauti che a centinaia hanno deciso di ricondividerla sul web.

Coperte morbide e calore umano, questo tutto ciò di cui il cane aveva bisogno, impossibile non piangere!

La vita di Angel, un meticcio marroncino dagli occhi dolci, non è stata semplice ed a testimoniarlo sono proprio i segni che l’animale porta ancora sul suo corpo. Quando è stato trovato le sue condizioni erano pessime con croste e parassiti che coprivano il suo corpo ma non solo, sulla sua pelliccia, infatti, erano evidenti anche segni di bruciature, a testimonianza di ciò che l’animale ha dovuto subire.

A salvare il cagnolino ad un passo dal baratro sono stati i volontari di Sidewalk Specials, un’associazione specializzata nel soccorso di animali in difficoltà che ha deciso di spendere molto nella cura del cagnolino, non solo dal punto di vista economico ma anche in quanto a pazienza e amore regalato, un fattore chiave nel recupero dell’animale.

Il piccolo Angel, infatti, a fronte delle peripezie passate, sembrava rassegnato e sconfitto, lo sguardo triste guardava verso il basso e sembrava testimoniare tutta la sofferenza accumulata. Probabilmente il cagnolino oltre a non aver mai conosciuto la mano di un uomo che gli volesse bene non aveva nemmeno mai conosciuto il conforto di una cuccia, e la reazione quando gliene è stata donata una è stata incredibile.

A sconvolgere il web, infatti, è stato proprio il cambiamento di umore di Angel arrivato quando ha sperimentato per la prima volta i piaceri di una morbida cuccia.

L’animale ha iniziato a rotolare felice tra le coperte, emozionato e sereno come probabilmente non era stato mai, sperimentando per la prima volta nella sua vita cosa significhi essere amati.

La ruota ha finalmente iniziato a girare e la scena che ha colpito centinaia e centinaia di internauti è arrivata fino ad una famiglia a lui vicina che ha deciso di adottarlo e fare in modo che tale serenità continui ad accompagnare il cagnolino.

Nonostante le cicatrici del passato rimangono sulla pelliccia del cucciolo, quelle sul suo cuore sembrano destinate a guarire in fretta, per lui la vita ha regalato una seconda chance, ma sono molti i cani bisognosi di aiuto come Angel e non girarsi a guardare altrove è un fattore determinante per far sì che possano anche loro ritrovare la stessa felicità.