Scovare le proteine ‘bersaglio’ che causano le malattie e colpirle per affrontare così il problema alla radice anziché limitarsi a trattarne i sintomi. È questo l’approccio innovativo di Galapagos, società di biotecnologie belga, con sede a Mechelen, nelle Fiandre, e che nel 2020 ha allargato la sua presenza internazionale aggiungendo ai 10 Paesi in cui è presente anche l’Italia. La ricerca di questa giovane azienda si concentra soprattutto su due processi patologici fondamentali, l’infiammazione e la fibrosi che sono alla base di moltissime malattie diverse e sono ancora oggi solo parzialmente compresi.Un approccio innovativo alla ricercaLa maggior parte delle malattie e dei disturbi cronici sono causati da un’alterazione della modalità di funzionamento di alcune proteine. “La nostra ricerca parte dal paziente, o meglio dalle cellule dei pazienti”, spiega, Head of Clinical Research Galapagos. “Grazie a una tecnologia proprietaria siamo in grado di analizzare diverse tipologie cellulari e di testarle per migliaia di differenti ‘bersagli’. Una volta individuato quello più promettente passiamo rapidamente a produrre una molecola che attacca il bersaglio e altrettanto celermente alla clinica”. La caratteristica di questa azienda è la velocità: si inizia con studi di piccole dimensioni, che cercano di captare un segnale per capire se il bersaglio viene realmente raggiunto anche nel paziente, e dopo aver avuto la conferma si investe in studi più ampi, per esempio attraverso delle partnership che consentono di arrivare fino alla commercializzazione del farmaco.

Dalla ricerca all’attività commerciale

Fino ad oggi Galapagos è stata una società di ricerca e sviluppo, senza alcuna attività commerciale, con sede in pochi paesi. A partire dal 2020, però, l’azienda ha iniziato a costruire un’attività commerciale a livello europeo per offrire al mercato, incluso quello italiano, nuovi trattamenti. Le conoscenze accumulate in 20 anni di ricerca hanno consentito di arrivare all’individuazione di una molecola che agisce sull’infiammazione, filgotinib, che ha di recente ottenuto approvazione da parte della Agenzia Europea sui Medicinali (EMA) come farmaco indicato nella terapia dell’artrite reumatoide.



Una ‘biblioteca’ di adenovirus

Quello delle malattie reumatiche è proprio l’esempio perfetto per comprendere le modalità di ricerca di Galapagos. Le cellule dei pazienti affetti da queste patologie, infatti, producono diversi fattori di infiammazione. Per identificare la proteina chiave che la causa, Galapagos usa una tecnologia d’avanguardia: sfrutta la capacità degli adenovirus di entrare dentro le cellule e di silenziare geni specifici. Grazie alla piattaforma e alla ‘biblioteca’ di adenovirus di cui dispone oggi l’azienda, è possibile studiare 6000 geni umani e capire se, silenziando la proteina prodotta da questi geni, si inibisce anche l’azione infiammatoria. Se la perdita di quella proteina produce un effetto sul progresso della malattia, allora significa che si ha a disposizione un nuovo target e sarà quindi possibile sviluppare una molecola, e dunque un potenziale farmaco, che vada a legarsi a quel target e ne inibisca il funzionamento.



Approvazione europea per il primo farmaco

Il primo farmaco ottenuto con questo approccio scientifico che di recente ha ottenuto l’approvazione a livello europeo è il filgotinib per il trattamento dei pazienti con artrite reumatoide in fase attiva da moderata a severa. “Si tratta di una molecola definita Janus Kinasi inibitore (JAK-inibitor) che agisce con un meccanismo mirato, andando ad inibire quella che è la via determinante dell’innesco della cascata infiammatoria alla base dell’artrite reumatoide”, spiega Iole Cucinotto, direttore medico di Galapagos.



La famiglia dei JAK

“Per capire meglio – prosegue il direttore medico – le Janus Kinasi (JAK) sono una famiglia di enzimi che hanno il compito di trasmettere il segnale portato dalle citochine infiammatorie, dal recettore posto sulla membrana cellulare al nucleo, dove attivano la trascrizione di numerosi geni implicati nell’amplificazione del processo infiammatorio”. Le Janus Kinasi sono quattro e non sono tutte implicate in maniera esclusiva nel sostegno del danno infiammatorio, ma mediano anche numerosi processi fisiologici come l’ematopoiesi e la maturazione delle cellule del sistema immunitario. “Filgotinib – afferma Cucinotto – mostra un’attività preferenziale su una delle Janus Kinasi, denominata JAK 1, che sembra essere quella implicata in maniera più esclusiva nella mediazione del segnale infiammatorio attraverso la via metabolica conosciuta come JAK-STAT”. Filgotinib è un farmaco orale, da assumere una volta al giorno, che ha una specifica indicazione per il trattamento dell’artrite reumatoide di cui soffrono in Europa quasi 3 milioni di persone, molte delle quali non riescono ad ottenere il controllo dei sintomi a lungo termine.



L’impegno per la fibrosi polmonare idiopatica

Oltre che sull’artrite reumatoide, l’azienda biotech sta lavorando anche sul fronte della fibrosi polmonare idiopatica (IPF), una malattia rara caratterizzata dalla deposizione di tessuto cicatriziale sui polmoni, che blocca progressivamente la possibilità di ossigenare il sangue. “È stato individuato un enzima bersaglio denominato “autotaxina” la cui inibizione, attraverso una molecola di nostra scoperta denominata ziritaxestat, ha mostrato una consistente attività anti-fibrotica”, spiega la Dottoressa Cucinotto. “La ricerca è decisamente avanti dal momento che la molecola ha mostrato risultati positivi in uno studio di fase 2 condotto su pazienti affetti da IPF e sono già in corso studi di fase 3”.

Il ruolo dell’Italia

L’Italia per Galapagos è un paese molto importante sotto più punti di vista. La compagine italiana in azienda è molto numerosa e nel corso dei prossimi mesi il team italiano – che oggi ammonta a circa una ventina di dipendenti – crescerà ulteriormente e sarà consolidato. “Quest’anno abbiamo pianificato oltre 50 studi clinici, di cui 2 attualmente in corso in Italia sulla sclerosi sistemica e la fibrosi polmonare idiopatica. Si tratta di due patologie che esprimono lo stesso bersaglio legato alla fibrosi, sebbene siano diverse nelle loro manifestazioni cliniche. Finora abbiamo reclutato i pazienti in una decina di centri ospedalieri in tutta Italia ma con l’apertura della nostra sede a Milano sta iniziando sicuramente una stagione di maggiore collaborazione con i clinici italiani e di nuove opportunità per i pazienti che potranno essere coinvolti in maggior numero nei nostri studi clinici”, conclude D’Ambrosio.

