Dalla Regina al Papa, i più grandi che ci hanno lasciato nel 2022

Dalla Regina al Papa, il 2022 si è concluso lasciando un vuoto enorme nel cuore di molti.

Questo è uno degli argomenti cliché del veglione di capodanno. Dal Corriere della Sera a Elle, passando per Sky fino ad arrivare a Wired. Sono moltissime le testate giornalistiche che hanno ricordato le scomparse più celebri degli ultimi dodici mesi. Ovviamente non poteva mancare su Biccy. Un chiaro omaggio ai più grandi che ci hanno lasciato nel corso dell’ultimo anno, per ricordarli e omaggiarli al meglio. Dai big del mondo del cinema, ai grandi nomi della moda, del calcio e della politica. Perché sì, purtroppo lo scorso anno se ne sono andati molti considerati da noi immortali.

David Sassoli: uno dei più famosi giornalisti del Tg1 delle 20:00, Sassoli è morto lo scorso 11 gennaio a soli 65 anni.

Monica Vitti: la celebre attrice pluripremiata si è spenta lo scorso 2 febbraio a 90 anni.

Catherine Spaak: attrice e conduttrice (fra i suoi programmi più importanti Forum) è morta lo scorso 17 aprile a 77 anni.

Ivana Trump: ex moglie di Donald Trump e icona di stile, la donna se n’è andata lo scorso 14 luglio a 73 anni.

Olivia Newton-John: cantante e attrice, rimarrà per tutti la storica protagonista di Grease al fianco di John Travolta. Se n’è andata lo scorso 8 agosto a 73 anni.

Piero Angela: giornalista e divulgatore scientifico che non ha assolutamente bisogno di altre presentazioni; è morto a 93 anni lo scorso 13 agosto.

Regina Elisabetta: sicuramente la persona più famosa ad essere morta l’anno scorso, Queen Elizabeth II se n’è andata a 96 anni lo scorso 8 settembre dopo 70 anni di regno.

I morti celebri del 2022, dalla Regina Elisabetta a Papa Benedetto XVI

Bruno Arena: storico comico del duo I Fichi d’India, l’uomo è morto a 65 anni lo scorso 27 settembre.

Angela Lansbury: lo scorso 11 ottobre è morta anche un’altra grande donna inglese, sempre a 96 anni, famosa per tutti per essere stata l’eterna Signora in Giallo.

Renato Balestra: lo scorso 26 novembre il mondo della moda ha pianto la scomparsa dello stilista, aveva 98 anni.

Sinisa Mihajlovic: poche settimane fa, il 16 dicembre, è scomparso anche lo storico calciatore e allenatore. Aveva 53 anni.

Lando Buzzanca: famosissimo attore della classica commedia sexy all’italiana, è spirato a 87 anni lo scorso 18 dicembre.

Pelè: il 29 dicembre, a 82 anni, è morto il calciatore più famoso al mondo.

Vivienne Westwood: sempre il 29 dicembre se n’è andata anche la stilista inglese, aveva 81 anni.

Papa Benedetto XVI: l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre, si è spento il Papa emerito Ratzinger. Aveva 95 anni.