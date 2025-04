Dalla Prima Reclusione a 14 Anni alle Fuga

Graziano Mesina, nato nel 1942 a Orgosolo, è stato una figura centrale nel banditismo sardo, diventando un simbolo di romanticismo e avventura criminale in Sardegna. Arrestato per la prima volta a soli 14 anni per possesso di un fucile rubato, Mesina fuggì a 18 anni dopo un arresto per sparatoria, convertendo una brandina in un piede di porco per liberarsi. Dopo aver scontato una breve pena, la sua vita criminale si intensificò, con un arresto successivo per tentato omicidio, del quale si dichiarò innocente.

Nel corso della sua vita, Mesina si rese noto per le sue spettacolari evasioni, come quella del 1962, quando fuggì da un treno e, ricoverato in ospedale, riuscì a scappare da una finestra. Condannato nel 1963 per un omicidio avvenuto in un bar come vendetta, scontò varie pene fino al 1992, quando ottenne la libertà condizionale e partecipò come mediatore nel sequestro del piccolo Farouk Assam.

Dopo aver ottenuto la grazia nel 2004, Mesina lavorò come guida turistica e gestì un’agenzia di viaggi. Tuttavia, nel 2013, fu nuovamente arrestato per traffico di droga. La sua vita si concluse il 12 aprile 2025, a 83 anni, dopo una lunga malattia oncologica, nel carcere di Opera a Milano. Mesina ha lasciato un’eredità controversa, simbolo di una storia di sfide e ombre nel panorama criminale italiano. Le sue evasioni, le condanne e i film ispirati alla sua vita ne hanno fatto una figura leggendaria.