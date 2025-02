Dalla Polemica sul Doping di Alex Schwarzer alla Controversia su Giorgia Meloni

Carolina Kostner parteciperà a Sanremo 2025 come ospite della seconda serata, un riconoscimento alla sua straordinaria carriera nel pattinaggio artistico, che include un bronzo olimpico e un oro mondiale. La sua presenza sul palco dell’Ariston sarà un momento speciale per celebrare questo sport, promettendo emozione e spettacolo. Nonostante i successi, la carriera di Carolina è stata segnata da situazioni complicate, tra cui il coinvolgimento nel caso doping di Alex Schwazer, suo ex fidanzato. Nel 2014, fu accusata di aver coperto Schwazer, che fu squalificato per uso di sostanze dopanti, portandola a una sospensione di un anno e quattro mesi, poi ridotta a sei mesi.

Dopo il ritiro dalle competizioni, Carolina ha continuato a essere un punto di riferimento nel pattinaggio, partecipando a eventi internazionali. La sua partecipazione a Sanremo rappresenta anche un’opportunità per raccontare il suo percorso fatto di sacrifici, successi e difficoltà. Sul tema del passato con Schwazer, ha dichiarato: “È stata dura, ma mi sono rialzata”.

Nel 2023, Carolina ha anche espresso la sua opinione su Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza di avere una donna come premier, affermando: “Noi donne siamo piene di risorse”. Questa dichiarazione ha generato un dibattito sui social, evidenziando le diverse interpretazioni delle sue parole riguardo all’empowerment femminile. La presenza di Kostner al Festival di Sanremo non solo celebra la sua carriera, ma rappresenta anche un momento significativo per il movimento femminile in Italia.