Dalla parte degli animali: novità in Italia su Retequattro

Domenica 14 settembre riparte il programma «Dalla parte degli animali» su Retequattro, alle 10.05, condotto da Michela Vittoria Brambilla. Insieme a lei ci sono i suoi due figli: Stella, di 11 anni, già co-conduttrice, e Leo, di 7 anni, che ha una sua rubrica. Brambilla sottolinea l’importanza di coinvolgere i bambini per raggiungere anche il pubblico più giovane e crede che cresceranno diventando adulti migliori.

Una novità di quest’anno è lo spazio intitolato «Dentro la legge Brambilla», che spiega settimanalmente un articolo della legge entrata in vigore a luglio, la quale riconosce gli animali come esseri senzienti e portatori di diritti. Brambilla afferma che il programma non solo cerca di trovare case per gli animali randagi, ma mira anche a promuovere una nuova coscienza di amore e rispetto nei loro confronti.

Il programma continua a denunciare casi di maltrattamenti, ma ora con la possibilità di parlare di giustizia. Ci sono anche momenti leggeri, grazie alle rubriche condotte dai bambini come «Stella’s World», «Un cavallo per amico» e ricette cruelty free. Leo presenta «Nel bosco con Leo», dedicato alla conoscenza degli animali. Inoltre, il «Professor Green Edoardo» insegna come prendersi cura dell’ambiente seguendo l’esempio degli animali, mentre Don Cosimo Schena racconta storie sugli animali nella Bibbia.