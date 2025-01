Dalla Gravidanza Immaginaria al COVID: Un Viaggio tra Esperienze Sconvolgenti

I coniugi Rosa Vespa e Aqua Moses sono coinvolti nell’indagine riguardante il rapimento di una neonata a Cosenza. Rosa è attualmente in carcere, mentre Moses, nonostante sia indagato, è stato liberato. Durante l’interrogatorio, Moses ha affermato di essere stato ingannato dalla moglie, sostenendo di non avere alcuna conoscenza dei suoi piani. Dopo la sua dichiarazione, il pubblico ministero ha richiesto la sua scarcerazione e il giudice ha accettato.

Secondo i fatti, Moses non era presente al “parto” perché Vespa lo aveva avvisato di un’improvvisa emergenza Covid nella clinica Sacro Cuore, che vietava l’ingresso ai familiari. Ha dichiarato di essersi accorto che la neonata non era sua solo quando ha visto Rosa cambiarla a casa. Quando la polizia ha trovato la bambina nel loro appartamento, Rosa ha preso la responsabilità totale, affermando che Moses non c’entrava nulla nella situazione. La sua corporatura le ha permesso di convincere gli altri riguardo a una gravidanza inesistente.

La decisione di liberare Moses ha scioccato i genitori della piccola Sofia, che temono che questo possa portare alla dichiarazione di infermità mentale per Rosa. Il legale di Vespa ha richiesto una perizia psichiatrica per verificare la possibilità di una gravidanza isterica. Si sta anche indagando su un falso certificato medico che attesterebbe le dimissioni di Rosa dalla clinica, aggiungendo un ulteriore mistero alla vicenda.