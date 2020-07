Il nuovo uomo forte del Milan non sarà Ralf Rangnick. Stefano Pioli ha riconquistato la panchina dopo il passo indietro del tedesco, consigliato anche dai bei risultati dei rossoneri alla ripresa del campionato.

La conferma del manager di Rangnick

A confermare la fine delle trattative il consigliere di Rangnick Marc Kosicke: “L’Ac Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto adesso e che non c’è lo slancio per lavorare insieme. Pertanto, e tenendo conto del buono sviluppo e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso che Ralf Rangnick non avrà alcuna funzione al Milan”.

L’indiscrezione dalla Germania

Mentre il Milan giocava col Sassuolo, dalla Germania è arrivata la voce clamorosa che cambierà la storia dei rossoneri nel prossimo campionato. Non sarà sostituito Pioli, ha scritto il media specializzato Kicker, che anzi sarà confermato la prossima stagione dopo le belle prove alla ripresa della serie A. Quindi non arriverà Ralf Rangnick, 62 anni, attuale stratega del calcio Red Bull, molto vicino alla società nei mesi scorsi.





La rivoluzione sfumata del fondo Elliott

Pioli a lungo è stato considerato un tecnico in uscita, vista la tentazione dell’ad Gazidis e del fondo Elliott di Gordon Singer di costruire un Milan di giovani affidandolo a un “mago” del settore. Ma da quando è ripartito il campionato, le numerose vittorie, compresa quella per 4-2 sulla Juventus, hanno seminato dubbi sulla bontà di una scelta del genere. Un azzardo, per molti osservatori ma anche per parte della tifoseria che ha apprezzato lo stile soft di Pioli. Rangnick nel frattempo ha imparato la lingua italiana, e fatto capire di voler avere voce in capitolo anche sugli allenamenti della squadra. Nel duplice ruolo di allenatore e direttore sportivo, ha lavorato durante il suo mandato di sette anni al Lipsia: conquistando la promozione nella Bundesliga 2015/16 e qualificandosi alla Champions League nella stagione 2018/19.







