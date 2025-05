Dalla Gaza al disagio giovanile: le ultime dichiarazioni

Alla Camera, il question time di mercoledì 14 maggio ha visto Giorgia Meloni impegnata con una solida presenza governativa, nonostante l’assenza dei vice Tajani e Salvini. Meloni ha affrontato diverse questioni, tra cui la crisi umanitaria a Gaza, definita “ingiustificabile”, esprimendo la necessità di un cessate il fuoco e chiedendo a Hamas di liberare gli ostaggi. Ha ribadito l’impossibilità di una presenza di Hamas in un futuro Stato palestinese e ha sostenuto la creazione di un piano di ricostruzione basato sulle proposte dei Paesi arabi.

Sul tema del disagio giovanile, la premier ha annunciato l’istituzione di un gruppo di lavoro a Palazzo Chigi per affrontare questa problematica, sottolineando l’importanza del supporto psicologico nelle scuole e l’impegno per prevenire le dipendenze.

In materia di sicurezza, Meloni ha comunicato che sono stati assunti oltre 30.000 agenti e sono previsti 13.500 rinforzi nelle forze dell’ordine. Ha sottolineato l’importanza del sostegno per questi lavoratori.

Riguardo alle finanze pubbliche, ha evidenziato che il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è sotto i 100 punti base, evidenziando una crescente fiducia nei mercati. Ha parlato di una riforma fiscale in corso e di un’azione di semplificazione normativa.

Infine, sulla questione dell’energia, ha annunciato investimenti significativi per affrontare il caro bollette e ha ribadito l’impegno verso il nucleare come fonte di energia sicura, mentre ha avviato un confronto con Stellantis per tutelare occupazione e investimenti.

Fonte: www.adnkronos.com