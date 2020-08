Un Cristiano Ronaldo “intrappolato, prigioniero e solitario, persino frainteso”, che considera Sarri “un Ufo”. Considerazioni pubblicate nell’ultimo numero di France Football, che coinvolgono il cinque volte Pallone d’oro e il suo futuro. Un articolo che, nelle intenzioni dell’autore, porta a galla i problemi che rendono CR7 incerto sul futuro, al punto da considerare la Juventus “non all’altezza, almeno alla sua altezza”. Prospettando per lui un futuro in un’altra città, casualmente Parigi con la maglia del PSG.

Le indiscrezioni

Niente di ufficiale ma semplici considerazioni: secondo FF, infatti, Ronaldo sognerebbe la Ligue 1 e il PSG fin da novembre, da quando la Juventus aveva appena sconfitto la Lokomotiv Mosca direttamente in Russia. Una partita anomala per Ronaldo, che si vide “soffiare” il gol da Ramsey e che venne sostituito prima della fine della partita. “Cristiano Ronaldo odia il fatto che la sua squadra non sia all’altezza – azzarda France Football -. In tali momenti, si immagina altrove. Dove, capiremo. Dove saranno dati i mezzi per andare ancora più in alto. Dove lo ameremo irragionevolmente. A Parigi, per esempio”. Stranamente.

Le voci

Nonostante Ronaldo abbia confermato la sua intenzione di restare alla Juve, le voci sul suo futuro non si sono mai placate. Normale quando si parla di uno dei due migliori calciatori del mondo, anche a 35 anni: il tempo sembra non passare mai, come dimostrano i 31 gol messi a segno quest’anno e la percentuale di reti segnate rispetto al totale della Juventus, un eloquente 41%. Secondo FF mancherebbe in bianconero il feeling particolare che aveva instaurato, dal punto di vista tecnico, con Rooney a Manchester e con Benzema a Madrid. La stessa capitale spagnola da cui arrivano spesso segnali di un interesse del Real per il suo ritorno, che contrastano inevitabilmente con la presenza di Florentino Peres. A quattro giorni dal ritorno in Champions League, con il sogno di raggiungere la Final 8 di Lisbona, Ronaldo è concentrato sulla Juve e sul tentativo di raggiungere la città in cui ha già alzato la “Décima” Champions League del Real e ha sfiorato nel 2004 il titolo europeo con il Portogallo, battuto però in finale dalla Grecia per 1-0. Poi si potrà parlare del futuro: che, ad oggi, resta ancora in bianconero.







