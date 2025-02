Dalla Formula 1 alla MotoGp, tutto sulla stagione motoristica di Sky

Su Sky e Now inizia la grande stagione dei motori, con il primo Gran Premio di MotoGp il 1° marzo in Thailandia e la Formula 1 il 16 marzo in Australia. Sky, con La Casa dello Sport, offrirà oltre 1.000 ore di diretta su 42 weekend di gara, coprendo oltre 200 eventi in totale, comprese le NTT Indycar Series fino al 2027. Gli appassionati potranno seguire eventi come Superbike, Formula 2, Formula 3, MotoE, e WRC, grazie a un ampio racconto quotidiano sui canali Sky Sport.

I numeri evidenziano una crescita negli ascolti del motorsport su Sky, con un +10% per la Formula 1 e un +12% per la MotoGP rispetto alla stagione precedente. La Formula 1 celebra il suo 75esimo anniversario con un innovativo studio centrale, il Remote Garage, e un team consolidato di telecronisti, inclusi Carlo Vanzini e Marc Genè. Inoltre, saranno presenti storie sui nuovi piloti, come Kimi Antonelli e Leonardo Fornaroli.

Per quanto riguarda il Motomondiale, Guido Meda e Mauro Sanchini festeggiano 10 anni di telecronache di MotoGP, introducendo analisi tecniche in tempo reale attraverso lo SkySportTech. La stagione inizierà il 1° marzo a Buriram, con appuntamenti regular fino al 16 novembre a Valencia. La copertura includerà anche Moto2 e Moto3, oltre a eventi visibili su TV8.

Sky garantirà la visione di 16 campionati di motori, con eventi accessibili anche in locali pubblici. Le gare della Formula 2 e Formula 3 partiranno a Melbourne, mentre la Superbike inizierà la sua stagione questo weekend. Altre competizioni come il WRC, IndyCar e il campionato GT World Challenge sono in arrivo, rendendo quest’anno un grande evento per gli appassionati di sport motoristici.