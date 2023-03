Dalla e Battisti, due Lucio separati da una notte e uniti dalle note

Separati da una notte di 80 anni fa, quella che intercorre fra il 4 marzo 1943, data di nascita di Lucio Dalla, e il 5 marzo dello stesso anno, giorno in cui nacque Lucio Battisti: a unirli, oltre al nome di battesimo che richiama la luce, l’identico destino artistico di cantautori, assegnati di diritto all’Olimpo della musica leggera italiana di qualità. Uniti ma mai vicini, mai una esibizione insieme sul palco e neanche in uno studio discografico di registrazione.

Del resto, le melodie e i testi delle loro canzoni – nel caso di Battisti da riferire in gran parte a Mogol, nel caso di Dalla prima al duo Bardotti-Baldazzi, poi al rapporto con il poeta Roberto Roversi – non erano assimilabili: uno, il sabino, più ‘intimista’ e romantico; l’altro, il bolognese, più proiettato nella società che ci circonda. Il mare valga da esempio generale.

Nella ‘Canzone del Sole’, Battisti canta: “Ma ti ricordi l’acqua verde e noi? Le rocce, bianco il fondo… Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. O mare nero, o mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me”. Mentre in ‘Com’è profondo il mare’, Dalla intona: “E’ chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce e come pesce è difficile da bloccare perché lo protegge il mare. Com’è profondo il mare! Il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così, stanno bruciando il mare, stanno uccidendo il mare, stanno umiliando il mare, stanno piegando il mare”.

Gli interrogativi di Battisti – “Come può uno scoglio arginare il mare?” – sono invece più ‘filosofici’ di quelli più ‘prosaici’ di Dalla (testo condiviso in questo caso con Francesco De Gregori) – “Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e a rimanere veri uomini, però?” – e mentre per la fine di un amore in ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ Battisti confessa: “Credevo di volare e non volo, credevo che l’azzurro di due occhi per me fosse sempre cielo: non è!”, Dalla al contrario canta “Così come una farfalla ti sei alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta inchiodare, se non fossi uscito fuori per provare anch’io a volare”.

Grandi numeri per entrambi: Lucio Battisti ha inciso 17 album tra il 1969 e il 1994; Lucio Dalla in studio ne ha registrati 22 tra il 1966 e il 2009. Impossibile abbozzare un censimento completo dei loro brani di successo, c’è sempre il rischio di perdersi per strada qualche pietra miliare.

E se poi il primo vanta storici duetti televisivi con Mina, il secondo altrettanto storici concerti con De Gregori e con Morandi. Foulard al collo per Battisti, baschetto di lana per Dalla come note iconografiche, da associare alle note musicali di brani che per tantissimi italiani, dall’adolescenza con le chitarre e i falò in spiaggia alla maturità e oltre, hanno fatto da colonna sonora alla propria vita.

(di Enzo Bonaiuto)