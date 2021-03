Un professionista della salute di cui si sa poco perché spesso lavora nell’ombra ma che ha delle connotazioni ‘noir’ perché, nell’immaginario collettivo, il suo lavoro viene quasi inevitabilmente associato all’autopsia, atto medico che provoca qualche inquietudine. In realtà, questa figura medica oggi ha subito profonde trasformazioni e un rinnovamento professionale di cui pochi sono a conoscenza. A spiegare quali sono le nuove ‘frontiere’ di questa professione è Anna Sapino, presidente della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia (Siapec).

Tutti i ruoli dell’anatomopatologo

L’anatomopatologo è uno specialista di Anatomia Patologica che ha un ruolo essenziale nella diagnosi su cellule (diagnosi citologica) e sui tessuti umani (diagnosi istologica). Ma per capire bene di cosa si occupa può essere utile fare qualche esempio. “Se vengono fatte delle biopsie durante una gastroscopia per una sospetta gastrite – spiega Sapino – è l’anatomopatologo che valutando al microscopio, su un vetrino istologico, conferma o meno il sospetto diagnostico del gastroenterologo”. Quando c’è una lesione pigmentata sulla cute è ancora l’anatomopatologo che deve dire al dermatologo se si tratta di una lesione benigna, per esempio un nevo, oppure maligna come il melanoma. E ancora: nel caso di trapianti renali o di cuore ha un ruolo fondamentale nella valutazione della idoneità dell’organo e successivamente monitorizza sulle biopsie l’eventuale patologia da rigetto. “Inoltre – aggiunge Sapino – quando un soggetto viene operato è l’anatomopatologo che riceve il ‘pezzo operatorio’ e deve sapere dove eseguire i prelievi, che verranno esaminati al microscopio e sui quali sarà fatta una diagnosi che dipende dalla capacità di interpretare con i nostri occhi al microscopio, secondo criteri specifici, un quadro ‘morfologico’ che non è mai uguale”.

Come si è evoluta la professione

La disciplina medica di Anatomia Patologica ha avuto un’evoluzione continua e si è sempre più integrata nei percorsi clinici diagnostico-terapeutici. “In fase pre-operatoria per esempio, siamo presenti a fianco dei radiologi quando fanno le biopsie e gli agoaspirati per condividere con loro sul campo l’idoneità del prelievo, dando l’adeguatezza del materiale prelevato per la diagnosi”, spiega la presidente di Siapec. Non solo: possono essere gli ‘occhi’ virtuali che guidano la mano del chirurgo in fase operatoria. “Il chirurgo – spiega Sapino – può inviare all’anatomia patologica durante l’intervento dei prelievi sui tessuti sani alla periferia delle lesioni, per esempio tumori che deve asportare, per sapere se il tumore è stato escisso completamente. I tecnici di anatomia patologica devono preparare velocemente il vetrino tramite un esame estemporaneo intraoperatorio, noi dobbiamo guardarlo al microscopio e nel giro di pochi minuti dare la diagnosi. Se ci fosse ancora tumore presente il chirurgo prosegue nell’intervento”.

Anatomopatologo e oncologia

Con l’avvento in oncologia della medicina di precisione sempre più personalizzata il ruolo degli anatomopatologi è diventato cruciale in tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico. Negli screening dei tumori dell’utero da Hpv, il “pap test” e l’esecuzione dei test molecolari per definire se c’è un’infezione ad alto rischio di indurre il cancro sono delegati alle anatomie patologiche. “Negli screening per i tumori della mammella e del colon – aggiunge Sapino – interveniamo facendo la diagnosi sui prelievi da agoaspirato o da biopsia sulle lesioni identificate come ‘sospette’ all’esame radiologico e colonscopico. Inoltre, partecipiamo nei gruppi multidisciplinari alla discussione pre-operatoria dei tumori dando indicazioni sul percorso terapeutico più corretto da seguire”.

La diagnosi molecolare

Ma l’anatomopatologo ha un ruolo fondamentale anche nella diagnosi molecolare per individuare quali siano i bersagli molecolari che possono essere utilizzati dall’oncologo per la terapia personalizzata. In particolare, utilizzando analisi molecolari condotte con strumenti di “NGS” (acronimo di Next Generation Sequencing) si potrebbero trovare bersagli contro i quali esistono farmaci specifici. “L’analisi NGS, fatta in anatomia patologica – spiega l’esperta – può fornire migliaia di dati che devono essere interpretati e dai quali deve essere estrapolato quello che può essere utile per la cura del tumore. Per questo le associazioni dei malati e dei medici stanno lavorando con organi ministeriali per stabilire su quali pazienti siano utili questi esami, per un’appropriatezza prescrittiva e la Siapec sta partecipando anche all’organizzazione di una rete nazionale di laboratori che garantiscano una esecuzione efficace e di qualità”.

Anatomopatologi e Covid

Nella prima ondata della malattia pandemica da Covid-19, gli anatomopatologi con i medici legali hanno avuto un ruolo essenziale per capire perché si moriva. In particolare, alcuni specialisti delle aeree più colpite, come la città di Bergamo, hanno eseguito le autopsie dimostrando che Covid-19 è una malattia sistemica multi-organo, perché il virus non attacca solo i polmoni, ma anche il cuore, il fegato, i reni, la milza e il midollo osseo. “L’analisi al microscopio dei prelievi – dichiara Sapino – ha permesso di dimostrare che la presenza di trombi determinava il danno dei diversi organi e quindi ha guidato verso l’associazione di farmaci anticoagulanti appropriati”. La società scientifica degli anatomopatologi sta promuovendo un gruppo di studio nazionale per affrontare le sfide diagnostiche e organizzative legate all’emergenza in corso e sta finalizzando la creazione di un archivio di immagini micro e macroscopiche che illustrino il danno d’organo indotto da Sars-CoV-2. Un archivio di queste immagini sarà sicuramente di aiuto nell’attività diagnostica e potrebbe essere una fonte importante per mantenere alta la performance diagnostica.

Gli strumenti del mestiere e la telepatologia

Vista l’evoluzione di questa professione, oltre al ‘vecchio’ microscopio quali sono gli strumenti di lavoro che utilizza l’anatomopatologo? “Il materiale su cui noi facciamo diagnosi – risponde Sapino – è un vetrino sul quale vengono depositati il tessuto e le cellule da esaminare dopo opportune procedure e colorazioni che permettono di vederli al microscopio. Ora grazie alla digitalizzazione, attraverso sistemi di scannerizzazione, siamo in grado di proiettare il vetrino su uno schermo e analizzarlo su un computer. Questo processo che da anni è utilizzato dalla radiologia diventa sempre più utile anche in anatomia patologica”. Le linee guida del Consiglio Superiore di Sanità prevedono che i vetrini possano essere archiviati anche in forma digitale. Attraverso la digitalizzazione diventa agevole la consulenza con la cosiddetta “telepatologia” e questo può servire agli anatomopatologi per un confronto con esperti che possano dare un supporto su casi rari o di difficile inquadramento, ma anche ai pazienti che desiderano avere una seconda opinione. “La Siapec – aggiunge Sapino – auspica in un proficuo confronto con gli organi di governo che possano riconoscere anche queste modalità di prestazioni diagnostiche nei livelli essenziali di assistenza”.

Giovani anatomopatologi ‘crescono’

Insomma, non c’è dubbio che scegliere di diventare specialisti in anatomia patologica permetterà ai giovani medici di essere in prima linea nella diagnosi e al fianco dei colleghi e dei pazienti. Sono stati aperti i posti di specialità in Anatomia Patologica, perché anche le regioni hanno capito la necessità di rafforzare le strutture sanitarie e tutti i posti sono coperti da giovani entusiasti. “La Siapec – conclude Sapino – ha lanciato una sfida per i nostri ‘giovani’ colleghi under 35 e specializzandi in Anatomia Patologica con l’intento di rivoluzionare l’anatomia patologica su temi di soft skill, nuove tecnologie, modernizzazione digitale. I giovani aiutati da esperti di altissimo livello nella comunicazione, in ingegneria ed economia hanno prodotto delle presentazioni che sono sottoposte a votazione da parte dei soci e i temi più votati saranno integrati nel programma di innovazione e sviluppo della società”.