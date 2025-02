Dalla degenza alla gestione del dolore

Eleonora Giorgi, attrice di 71 anni, è attualmente ricoverata in una clinica a Roma a causa di un tumore al pancreas diagnosticato due anni fa. Le sue condizioni di salute sono deteriorate e recentemente ha rivelato di essere sottoposta a una terapia del dolore per alleviare le sue sofferenze. Durante una puntata del programma Forum, l’attrice ha ricevuto un saluto emotivo dal conduttore Paolo Ciavarro che ha confermato le difficoltà della madre.

Eleonora ha scelto di condividere pubblicamente il suo percorso di malattia, comprendendo chemioterapia, interventi e il recente ricovero. Attualmente, sta affrontando una cura basata su morfina e cortisone e ha affermato: “Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”. Ha anche dichiarato di avere difficoltà a muoversi, affermando di non riuscire a fare più di dieci passi.

Il tumore al pancreas è una delle forme più letali di cancro, rappresentando la quarta causa di morte tra le donne e la sesta tra gli uomini, secondo l’Associazione Italiana dei Registri Tumori. Spesso la diagnosi avviene in fase avanzata poiché la malattia è asintomatica nelle sue prime fasi. I sintomi possono includere dolori addominali, nausea, perdita di appetito e ingiallimento della pelle.

Le terapie per il tumore al pancreas possono includere interventi chirurgici, chemioterapia, radioterapia e terapie palliative, ma le cause della malattia rimangono poco conosciute e diversi fattori di rischio sono associati a essa.