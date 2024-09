Dalla crisi alla rinascita: il percorso della malattia

Rossella Brescia, ex ballerina di “Amici”, è recentemente tornata alla ribalta come ospite di “Verissimo”, dove ha condiviso le sfide affrontate negli ultimi anni. Dopo aver avuto successo come conduttrice del programma comico “Colorado”, Brescia ha dovuto allontanarsi dal mondo televisivo per motivi di salute. Le è stata diagnosticata l’endometriosi, una condizione dolorosa e cronica che ha reso necessario prendersi pause dal lavoro. Inoltre, ha subito una dolorosa separazione dal compagno Luciano Cannito, con cui aveva condiviso oltre vent’anni di vita insieme.

La carriera di Rossella è iniziata con “Amici” (precedentemente “Saranno Famosi”), dove ha lavorato come selezionatrice e istruttrice dal 2001 al 2003. Successivamente, ha guidato “Colorado”, guadagnandosi così una larga popolarità. Dalla metà degli anni 2000, ha anche intrapreso un’apprezzata carriera radiofonica, continuando a lavorare nel programma “Tutti pazzi per RDS”.

Nonostante i successi, Brescia ha nella memoria un grande rimpianto: aver rifiutato il ruolo principale nel film “Malèna” di Giuseppe Tornatore, che andò poi a Monica Bellucci. Rossella ha spiegato che rifiutò per amore, mostrando come le relazioni personali a volte possano influenzare decisioni professionali.

Oltre alla carriera, un altro tema che emerge dalle sue dichiarazioni è il desiderio di maternità. Sebbene abbia cercato di avere figli con Luciano, non è mai riuscita a realizzare questo sogno. Rossella racconta di aver sofferto molto per questo aspetto, ma sostiene che una donna può trovare la felicità anche senza figli, trovando modi alternativi per esprimere amore e cura, come prendersi cura della propria famiglia o aiutare chi è meno fortunato.

In conclusione, Rossella Brescia, dopo anni di successi e sfide, si trova in un momento di riflessione e rinnovamento. La sua storia di resilienza e il modo in cui affronta le avversità sono esempi di come si possa andare avanti nonostante le difficoltà. La sua partecipazione a “Verissimo” segna un gradito ritorno, permettendo ai fan di rivalutare il suo percorso di vita e carriera.